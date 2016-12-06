ویژگی اصلی دانشجو منتقد بودن و به چالش کشیدن کاستی هاست

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز سه شنبه ۱۶ آذر ماه عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان به سخنرانی پرداخت.

در این مراسم استاندار کردستان با گرامی داشتن روز دانشجو و شهدای این روز که جانشان را برای میهن از دست دادند، گفت: مناسبت روز دانشجو بعد از انقلاب اسلامی به ثبت رسید و ۱۶ آذر به رسیمت شناخته شد.

عبدالمحمد زاهدی عنوان کرد: به ظاهر دانشگاه محلی برای فراگیری علم است و به همین دلیل هم تاسیس شد اما دانشجویان جدا از جوییدن دانش به یک فرد پرسشگر و نقاد تبدیل خواهند شد و تفاوت دانشجو و دانش آموز در همین مسئله پرسشگری است زیرا دانش آموز فقط به دنبال کسب دانش و پس دادن امتحان است.

وی افزود: دانشگاه تنها فراگیری علم را نمی جوید و اقتضای سنی دانشجویان و ورود به یک مرحله جدید از دانش ماهیت سیاسی دانشگاه را روشن و به همین دلیل دانشجویان به جامعه احساس مسئولیت خواهند کرد و تشکل های سیاسی اجتماعی و فرهنگی در دانشگاه ها تشکیل خواهد شد.

استاندار کردستان افزود: دانشجو یک مسئولیت اجتماعی دارد و آن مسئولیت به او تکلیف خواهد کرد که در کار های کشور نگاه موشکافانه داشته باشد و مدیران باید این شرایط را به عنوان یک واقعیت درک کنند که دانشجو یک عنصر فعال است که ما را به چالش خواهد کشید.

عبد المحمد زاهدی به سیاست های دولت تدبیر و امید اشاره داشت و اظهار کرد: تجارب بنده در زمینه مدیریتی این را اثبات خواهد کرد که دولت یازدهم در بدترین شرایط تحریم و موقعیت بین المللی در جهان کشور را تحویل گرفت.

وی گفت: امضا شدن قطعنامه های پشت سر هم علیه منافع ایران، نابسمانی در قیمت ارز، کاهش قیمت نفت و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام کمر هر دولتی را خواهد شکست.

زاهدی عنوان کرد: تمام اعتبارات کشور بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است که سهم کردستان از این اعتبارت هزار میلیارد تومان است در حالی که اکنون در کردستان ۹ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام وجود دارد.

استاندار کردستان افزود: جدا از اقتصاد، استقلال و عمران و آبادی کشور به اخلاق هم ضربه خورد و عملا شاهد مرگ اخلاق در کشور بودیم اما امروزه تلاش دولت بر این است که به یک شرایط قابل قبول برسد.

زاهدی به دموکراسی مشارکتی اشاره کرد و گفت: در کشور باید تشکل های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود داشته باشد و کار های جامعه را مورد رصد قرار دهند.

وی اظهار داشت: همیشه معتقد بوده ام که اگر نقد در جامعه در حوزه مدیریتی وجود نداشته باشد در جامعه اشتباهات فاحشی پشت سر هم رخ خواهد داد که قابل جبران نخواهد بود.

زاهدی در پایان افزود: صاحبان دیدگاه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی باید در دانشگاه ها حضور داشته باشند و فضای دانشگاه را رصد کنند.

در ادامه این مراسم از دانشجویان برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان تقدیر و تجلیل شد.