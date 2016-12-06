اوباما: ایتالیا همچنان یکی از قدرتمندترین متحدان آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک،‌ کاخ سفید روز سه شنبه در یک اطلاعیه خبری اعلام کرد که «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا و «ماتئو رنزی» نخست وزیر مستعفی ایتالیا در یک تماس تلفنی پیرامون نتایج همه پرسی روز یکشنبه با یکدیگر گفتگو کردند.

گفتنی است که مردم ایتالیا روز یکشنبه در یک همه پرسی عمومی به طرح اصلاحات قانون اساسی که با هدف کاستن از اختیارات سنا و تسریع فرآیند تصویب قانون تهیه و تنظیم شده بود،‌ رأی مخالف دادند. رنزی که از این اصلاحات حمایت می کرد،‌ روز دوشنبه استعفای خود را از مقام نخست وزیری اعلام کرد.

در اطلاعیه کاخ سفید آمده است: «رئیس جمهور اوباما و نخست وزیر رنزی در مورد نتایج همه پرسی قانون اساسی که چهارم دسامبر در ایتالیا برگزار شد، با یکدیگر گفتگو کردند. رئیس جمهور [آمریکا] تأکید کرد که ایتالیا همچنان یکی از نزدیکترین و قدرتمند ترین متحدان آمریکا و شریک مهم و حیاتی این کشور باقی خواهد ماند».

اوباما همچنین از رنزی به خاطر روابط دوستانه و همکاری جویانه وی در دوران نخست وزیری قدردانی کرد.

شایان ذکر است که «سرجیو ماتارلا» رئیس جمهور ایتالیا از رنزی خواست که استعفای خود را تا زمان تصویب لایحه بودجه- که این روزها در پارلمان ایتالیا در دست بررسی است- به تعویق بیاندازد.