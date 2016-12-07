تکه یخی به مساحت هند آب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که در سال های اخیر یخ های نزدیک قطب جنوب که افزایش یافته بود، اکنون درحال آب شدن است.

براساس آمار حاصل از ماهواره های مرکز ملی یخ و برف آمریکا، در اوایل دسامبر مساحت کل یخ های قطبی به ۱.۴۸ میلیون مایل مکعب رسید که این رقم کمتر از متوسط یخ قطبی ثبت شده در بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ میلادی است. این میزان یخ آب شده تقریبا هم اندازه مساحت کشور هند است.

جان ترنر از موسسه تحقیقات British Antarctic Survey دراین باره می گوید: بادهای سردی که امسال در این منطقه می وزد، ممکن است ما را درباره تاثیرات گرم شدن آب و هوا گمراه کند.

بدون در نظر گرفتن تاثیر سردکنندگی این بادها، گرمای بیشتری در قطب جنوب تجمع کرده که به آب شدن یخ ها منجر شده است. با این وجود نمی توان فقط یک عامل را در این روند دخیل دانست.