اولین همایش ملی خیر ماندگار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «همایش ملی خیر ماندگار با تمرکز بر مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران» با رویکرد میان رشته ای و با تسلسل زمانی دوسالانه با مشارکت برخی نهادهای خیریه، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، انجمن های علمی و موسسات اجرایی در روزهای اول و دوم اسفندماه در شهر تهران برگزار می شود.
محورهای همایش عبارتند از:مبانی و مفاهیم اساسی حوزه امور خیر، آموزش و امور خیر، حقوق و فقه و امور خیر، اقتصاد و امور خیر، آموزش و امور خیر، مدیریت و امور خیر و جامعه و امور خیر.
اهداف همایش ملی خیرماندگار نیز عبارتند از: تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر خیر و وقف، ایجاد فرصت تجمع و گفتگوی دستاندرکاران، عالمان و اندیشمندان در حوزه امر خیر و وقف، زمینهسازی استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری در حوزه امر خیر و وقف وشناسایی امور خیر بر زمین مانده و هدایت فعالیتهای خیریه به امر دانشبنیان.
علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند تا تاریخ ۱۵ دی ماه مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند. تاریخ شروع ارسال مقالات کامل ۱۶ دی ماه و آخرین مهلت ارسال آن ۳۰ دی ماه است. در تاریخ ۱۵ بهمن ماه نیز نتیجه داوری مقالات اعلام می شود.
این همایش در روزهای اول و دوم اسفندماه برگزار می شود.
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