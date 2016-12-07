اولین همایش ملی خیر ماندگار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «همایش ملی خیر ماندگار با تمرکز بر مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران» با رویکرد میان رشته ای و با تسلسل زمانی دوسالانه با مشارکت برخی نهادهای خیریه، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، انجمن های علمی و موسسات اجرایی در روزهای اول و دوم اسفندماه در شهر تهران برگزار می شود.

محورهای همایش عبارتند از:مبانی و مفاهیم اساسی حوزه امور خیر، آموزش و امور خیر، حقوق و فقه و امور خیر، اقتصاد و امور خیر، آموزش و امور خیر، مدیریت و امور خیر و جامعه و امور خیر.

اهداف همایش ملی خیرماندگار نیز عبارتند از: تقویت و ارتقاء جایگاه پژوهش و نوآوری و تولید علم نافع در حوزه امر خیر و وقف، ایجاد فرصت تجمع و گفتگوی دست‎اندرکاران، عالمان و اندیشمندان در حوزه امر خیر و وقف، زمینه‎سازی استقرار نظام جامع پژوهش و نوآوری در حوزه امر خیر و وقف وشناسایی امور خیر بر زمین مانده و هدایت فعالیت‎های خیریه به امر دانش‎بنیان.

علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند تا تاریخ ۱۵ دی ماه مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند. تاریخ شروع ارسال مقالات کامل ۱۶ دی ماه و آخرین مهلت ارسال آن ۳۰ دی ماه است. در تاریخ ۱۵ بهمن ماه نیز نتیجه داوری مقالات اعلام می شود.

این همایش در روزهای اول و دوم اسفندماه برگزار می شود.