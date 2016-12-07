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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۰

ایجاد دیتاسنتر توسط دستگاههای اجرایی ممنوع می شود

ایجاد دیتاسنتر توسط دستگاههای اجرایی ممنوع می شود

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای از قول وزیر ارتباطات برای ممنوعیت فعالیت دستگاههای اجرایی در حوزه راه اندازی مراکز داده (دیتاسنتر) با توجه به فعالیت بخش خصوصی در این عرصه، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصرعلی سعادت در تشریح جزئیات چهارمین نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان بخش خصوصی حوزه فاوا ، با بیان اینکه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته ایم که ورود تمامی دستگاه های دولتی به حوزه مراکز داده را ممنوع اعلام کند، ادامه داد: بازار مراکز داده باید به بخش خصوصی سپرده شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: طی آخرین جلساتی که در دو سال گذشته برگزار شد، قرار بر این بود که برای راه اندازی مراکز داده (دیتاسنتر) مجوزی صادر نشود اما شرکتها رتبه بندی شوند و بر اساس رتبه مشوق های مختلف مانند تخفیف اینترنت، برق و غیره شامل حالشان شود.

سعادت با تاکید بر درخواست انجام این وعده از سوی وزیر ارتباطات افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده که این موضوع انجام شده است.

وی افزود: همینطور تقاضا داریم که اگر بخش دولتی تاکنون دیتاسنتری راه اندازی کرده، به بخش خصوصی واگذار کند تا این بازار به طور کامل به بخش خصوصی سپرده شود.

کد مطلب 3843897

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