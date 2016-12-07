ایجاد دیتاسنتر توسط دستگاههای اجرایی ممنوع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصرعلی سعادت در تشریح جزئیات چهارمین نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان بخش خصوصی حوزه فاوا ، با بیان اینکه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته ایم که ورود تمامی دستگاه های دولتی به حوزه مراکز داده را ممنوع اعلام کند، ادامه داد: بازار مراکز داده باید به بخش خصوصی سپرده شود.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: طی آخرین جلساتی که در دو سال گذشته برگزار شد، قرار بر این بود که برای راه اندازی مراکز داده (دیتاسنتر) مجوزی صادر نشود اما شرکتها رتبه بندی شوند و بر اساس رتبه مشوق های مختلف مانند تخفیف اینترنت، برق و غیره شامل حالشان شود.

سعادت با تاکید بر درخواست انجام این وعده از سوی وزیر ارتباطات افزود: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده که این موضوع انجام شده است.

وی افزود: همینطور تقاضا داریم که اگر بخش دولتی تاکنون دیتاسنتری راه اندازی کرده، به بخش خصوصی واگذار کند تا این بازار به طور کامل به بخش خصوصی سپرده شود.