به گزارش خبرنگار مهر، هیات دولت در جلسه امروز خود، تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان را تصویب کرد. حال اگر مجلس تصویب کند، یک صفر از پول ملی ایران کاسته خواهد شد. یعنی ده ریال یک تومان می‌شود.اما این تصمیم اقتصادی به طور قطع، آثار و تبعاتی نیز بر روی اقتصاد ایران خواهد داشت.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تغییر واحد پول ملی ایران، ممکن است تورم اندکی را به دنبال داشته باشد، ضمن اینکه باعث سردرگمی کوتاه مدت برای مردم می‌شود، اما در مقابل، افزایش ارزش اسمی پول ملی در مقابل ارزهای خارجی را نیز به عنوان مزیت یدک می‌کشد.

بر این اساس کارشناسان ۸ مزیت و ۶ عیب را برای حذف صفر از پول ملی ملحوظ می دانند:

جدول مزایای کاهش صفر از پول ملی ردیف مزیت ۱ بهبود و راحتی سیستم ضبط، ثبت و خواندن اعداد مخصوصا اعداد بزرگ و اطلاعات شرکت‌ها، آسایش و راحتی و ساده‌تر شدن عملیات حسابداری ۲ کاهش هزینه مدیریت اسکناسها برای بانک مرکزی و بانکها و سرانه اسکناس ۳ صرفه‌جویی در وقت برای شمارش حجم زیاد اسکناس ۴ افزایش ارزش اسمی پول ملی در مقابل ارزهای خارجی ۵ حذف سوءاستفاده از ارزش پایین مسکوکات نسبت به ارزش فلزات آن ۶ افزایش اعتماد به پول ملی به دلیل اعداد کمتر با ارزهای خارجی ۷ کاهش استهلاک اسکناس به دلیل کاهش نیاز به نگهداری آن در حجم زیاد ۸ کاهش ناامنی در حمل مقادیر زیاد پول برای مبادلات روزمره

جدول معایب کاهش صفر از پول ملی ردیف معایب ۱ افزایش اندک تورم با توجه به گردشدن اعداد کوچک قیمتی فعلی برای بالا ۲ بازگشت بی اعتمادی به پول ملی در اثر تورم و نوسانات ارزی فعلی و بی‌اثر شدن طرح ۳ هزینه بر بودن حذف صفرها از جمله تغییر و تعویض اسکناس‌ها، تغییر سیستم‌ها و اتلاف وقت ۴ احتمال تمایل مردم به نگهداری ارزهای خارجی در زمان تغییر و تبادلات و نوسان بیشتر بازارهای ارز در سایه عدم اعتماد، خبرسازی و شایعات ۵ اختلال در قیمت‌گذاری کالاها و سردرگمی مردم در کوتاه مدت و گسستگی داده‌ها به صورت تاریخی ۶ امکان نیاز دوباره به اصلاح در آینده در صورت تداوم تورم

*توضیح اینکه جداول مذکور معایب و مزایای کاهش صفر از پول ملی را به طور کلی نشان می‌دهد و برخی از موارد جداول فوق، ممکن است در مورد حذف یک صفر از پول ملی یا تبدیل ریال به تومان، مصداق نداشته باشد.

ایران اولین کشوری نیست که می‌خواهد با حذف صفر، واحد پول خود را تغییر دهد. نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی اول، آلمان ۱۲ صفر را از واحد پول خود حذف کرد.