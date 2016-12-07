دولت تغییر واحد پول ملی به «تومان» را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجتالاسلام روحانی رییسجمهور ، به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساند.
براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیأت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال تعیین شد.
همچنین به بانک مرکزی اجازه داده میشود که برای مدیریت ذخایر و داراییها، بدون اخذ مجوز، ثبت سفارش، پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ورود و صدور طلا اقدام نماید.
اختصاص دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده مازندران
با تصویب دولت، مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد به منظور حمایت از کشاورزان خسارت دیده ناشی از وقوع برف و یخبندان و سرمازدگی در استان مازندران اختصاص یافت.
صندوق بیمه محصولات کشاورزی موظف شد نسبت به پرداخت خسارت باغداران تحت پوشش تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال اقدام کند.
همچنین تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت کمک بلاعوض مصوب شد.
سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف شد به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به باغات کیوی، نسبت به خرید توافقی این محصول تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال اقدام نماید.
همچنین هیأت دولت به منظور تنظیم مطلوب بازار مرکبات و جلوگیری از نوسانات فصلی، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد با همکاری استانداری مازندران و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، اقدامات و پیگیریهای لازم را برای بهبود کیفیت و بهرهوری تولید (اصلاح باغات و...)، کمک به استقرار پایانه صادراتی و حمایت از ایجاد تشکلهای صادراتی توانمند، بهبود وضعیت بستهبندی و بازاریابی و برندسازی، ساماندهی وضعیت حمل و نقل و تسهیل شرایط ترخیص از گمرکات کشور و تشویق کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی به عمل آورد.
مجوز اخذ وام از روسیه صادر شد
هیات وزیران در ادامه این جلسه ، مجوز اخذ تسهیلات مالی از روسیه برای اجرای برخی از طرحهای پروژههای زیربنایی و تولیدی را صادر کرد.
این وام با اولویت انرژیهای نو، هستهای، نیرو، راهآهن، بزرگراهها، سدها، شبکههای آبیاری و طرح انتقال آب هزینه خواهد شد.
تعیین سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی طراحی و راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی طرحهای توسعهای
هیأت وزیران در ادامه جلسه، سازمان برنامه و بودجه کشور را به عنوان متولی طراحی و راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی مربوط به طرحهای توسعهای تعیین کرد.
محتویات پایگاه اطلاعرسانی یاد شده شامل نام سازمان توسعهای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح است که در اجرا مشخص میشود.
ایران با اسلوونی موافقتنامه همکاریهای اقتصادی امضا میکند
با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی اقدام کند.
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