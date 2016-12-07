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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

در جلسه امروز کابینه؛

دولت تغییر واحد پول ملی به «تومان» را تصویب کرد

دولت تغییر واحد پول ملی به «تومان» را تصویب کرد

هیات دولت در جریان بررسی«لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» واحد پول ایران را تومان و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین کرد. این لایحه برای تصویب به مجلس می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام روحانی رییس‌جمهور ، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساند.‏

براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیأت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین شد.‏

همچنین به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که برای مدیریت ذخایر و دارایی‌ها، بدون اخذ مجوز، ثبت ‏سفارش، پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ورود و صدور طلا اقدام نماید.‏

اختصاص دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده مازندران

با تصویب دولت، مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد به منظور حمایت از کشاورزان ‏خسارت دیده ناشی از وقوع برف و یخبندان و سرمازدگی در استان مازندران اختصاص یافت.‏

صندوق بیمه محصولات کشاورزی موظف شد نسبت به پرداخت خسارت باغداران تحت پوشش تا سقف ‏‏۲۰۰ میلیارد ریال اقدام کند.‏

همچنین تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت کمک بلاعوض مصوب شد.‏

سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف شد به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به باغات کیوی، ‏نسبت به خرید توافقی این محصول تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال اقدام نماید.‏

همچنین هیأت دولت به منظور تنظیم مطلوب بازار مرکبات و جلوگیری از نوسانات فصلی، وزارت جهاد ‏کشاورزی را موظف کرد با همکاری استانداری مازندران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، اقدامات و ‏پیگیری‌های لازم را برای بهبود کیفیت و بهره‌وری تولید (اصلاح باغات و...)، کمک به استقرار پایانه صادراتی ‏و حمایت از ایجاد تشکل‌های صادراتی توانمند، بهبود وضعیت بسته‌بندی و بازاریابی و برندسازی، ساماندهی ‏وضعیت حمل و نقل و تسهیل شرایط ترخیص از گمرکات کشور و تشویق کشاورزان به بیمه محصولات ‏کشاورزی به عمل آورد.‏

‏ مجوز اخذ وام از روسیه صادر شد

هیات وزیران در ادامه این جلسه ، مجوز اخذ تسهیلات مالی از روسیه برای اجرای برخی از طرح‌های ‏پروژه‌های زیربنایی و تولیدی را صادر کرد.‏

این وام با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح انتقال آب ‏هزینه خواهد شد.‏

 ‏ تعیین سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی طراحی و راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی ‏طرح‌های توسعه‌ای

هیأت وزیران در ادامه جلسه، سازمان برنامه و بودجه کشور را به عنوان متولی طراحی و راه‌اندازی پایگاه ‏اطلاع‌رسانی مربوط به طرح‌های توسعه‌ای تعیین کرد.‏

محتویات پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده شامل نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به ‏تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح است که در اجرا مشخص می‌شود.‏

 ایران با اسلوونی موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی امضا می‌کند

با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و ‏امضای موقت موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ‏اسلوونی اقدام کند.‏

کد مطلب 3843812

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    نظرات

    • سلام GB ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
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      عالیه این یعنی حذف یک صفر از پول به صورت بسیار نا محسوس .میشه همین طریقه بیان را بکاربرد بدون اینکه از کلمه حذف صفر و.....استفاده کرد و هیجان در بازار ایجاد کرد .
    • ا IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
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      یک صفر هم برمیداشتند بار روانی بهتری داشت
    • احمد فرهمند IR ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
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      با سلام از تصمیم هیئت دولت خوشحال شدیم که مردم را از شر این صفر اضافه خلاص کرد . ولی پیشنهاد میکنم از تومان به تومن تغییر بدهند .چون تومان در ترکی به معنی شلوار زیر هست و ممکنه در برخی کشورها مورد تمسخر واقع بشه . لطفا پیام ما رو به مسولین عزیز برسونید . ممنون
    • محمد IR ۱۶:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
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      چه اشتباه بزرگی واحد پول یا باید ریال میموند و یا تغییر اساسی پیدا میکرد کاش با کشور های مشترک المنافع با ایران رایزنی میشد و باهم یک واحد پولی با ارزش بالا تعیین میشد . تومان ساز مخالف با سایر ارزها هست(حداقل چند کشور واحد پولشون ریال هست) ای کاش مسئولین توانمندی اینچنین مذاکره طاقت فرسایی رو داشتند که کشورهایی رو همراه خودمون کنیم برای مذاکره برای یک واحد پولی مشترک اما افسوس ................
    • اسیر دست تازی طباران IR ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
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      تومان هم باید بزودی به 10 هزار تومان تبدیل شود.
    • محمد پروزی US ۱۶:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      " همچنین به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که برای مدیریت ذخایر و دارایی‌ها، بدون اخذ مجوز، ثبت ‏سفارش، پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ورود و صدور طلا اقدام نماید. " کسی میفهمد این یعنی چی؟ من در عمرم چنین جمله گنگی در هیچ روزنامه آمریکایی نخوانده ام. مگر این ها سواد ندارند؟
    • شینا IR ۱۶:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
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      من از ۵ سال پیش دوست داشتم اینکار انجام بشه، خوشبختانه تصویب شد امیدوارم اجرایی بشه
    • حمید IR ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      در زمان دانشجوییم سال77.رشته حسابداری خوندم..این پیشنهادی بود که سر کلاس به استادمون گفتم .اون زمان استادم گفت انشااله یه روزی بیاد این کار بشه .امروز که شنیدم خیلی خوشحال شدم . امیدوارم از این کارها بازم انجام بشه.تو حسابداری این ریال و تومن اعصاب آدم رو خراب میکنه
    • امید IR ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      "براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیأت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین شد" یعنی چی یکی توضیح بده؟
    • بابل / علی منش IR ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      پیشنهاد می شود واحد پول ایران ( تومان ) و پول خرد هم ( تین ) باشد . ( تین 1000 = تومان 1 ) و همچنین چهار صفر از پول ایران کم بشود .
    • اصفهان IR ۱۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      پس بخشیدن سود وامهای زیر 100میلیون کی به بانکها ابلاغ می شود
    • سارا IR ۱۹:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      متاسفم برای مسئولان کشورم که کشور عزیزمان را بااینهمه ثروت خدادادی وملی ،زیر دین اجنبی می برند.این که چگونه پس بدهیم هم خود تراژدی دیگریست.شما باید پول کشور را در داخل کشور هزینه کنید نه جای دیگر تا مجبور به قرض دار کردن ما وفرزندانمان نشوید.ما به شدت معترضیم.
    • سعید IR ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      تومان واحد بولی رایج بین مردم بوده وهست وهیچ کس تاکنون مثلا ازبقال محله برای خرید ماست یاازمشاور املاک برای خرید ملک میلیاردی از ریال استفاده نمیکرده ونمیکنه بنده ازتصمیم دولت محترم خرسندم وحمایت خودراازاین عمل مبتنی برواقعیت حاکم برمعاملات بازار اعلام مینمایم
    • ملت ایران IR ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      تغییر واحد پولی به چه منظوری ؟ مگر واحد پولی ریال چه اشکالی دارد با تغییر نام که نمی توان ارزش پول را افزایش داد مگر اینکه دولت بخواهد تورم موجود ناشی از فعالیتهای اقتصادی خود را به مردم منتقل کند که نتیجه آن افرایش هر چه بیشتر قیمتها و فشار بیشتر به اقشار آسیب‌پذیر جامعه میباشد که هم اکنون نیز کمرشان زیر بار این گرانی و تورم خم شده و دیگر تحمل فشار بیشتر اقتصادی را ندارند دولت بهتر است از شیوه های دیگری بودجه های مورد نیازش را تامین کند استفاده ازاین شیوه های عوام فریبانه ظلم به این مردم و ناجوانمردانه است .
    • ناشناس IR ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      اونوقت چه سودی به حال ما داره...?
    • ناشناس IR ۲۳:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خوب الان باید خوشحال بشیم یا ناراحت؟
    • پیمان IR ۲۳:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام پس چرامابقی کلمات همه به ریال است
    • بهرام BE ۰۱:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      دوستان، تومان یک واژهٔ مغولی است به معنایِ دسته های دهتایی سرباز. حالا کشورِ تاریخیِ ایران با ان ادبیاتِ غنی به جائی رسیده که از مغول واژه وام بگیره؟ کجاست آن فرهنگستانِ زبانِ ما؟
    • رها IR ۱۹:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خوب، که چه؟ آیا کیف حقوق دریافتی من افزایش می یابد؟! تومان یا ریال تفاوتی ندارد.مهم مدیریت صحیح و دلسوزانه است که ....!
    • سولماز IR ۰۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      به نظر من تغییر واحد پول به تومان ایده بسیار خوبیه
    • حسام IR ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوشحال شدم.و مچکرم از کسانی که باعث این عمل مبارک شدن. دیگه حداقل از گیجی درمیایم. ما تو این چند سال ندیدم کسی از ریال استفاده کنه جز ب تمسخر .

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