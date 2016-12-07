دولت تغییر واحد پول ملی به «تومان» را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت‌الاسلام روحانی رییس‌جمهور ، ‏به ادامه بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏پرداخت و مواد دیگری از این لایحه را به تصویب رساند.‏

براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیأت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان و برابر با ۱۰ ریال ‏تعیین شد.‏

همچنین به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که برای مدیریت ذخایر و دارایی‌ها، بدون اخذ مجوز، ثبت ‏سفارش، پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ورود و صدور طلا اقدام نماید.‏

اختصاص دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده مازندران

با تصویب دولت، مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد به منظور حمایت از کشاورزان ‏خسارت دیده ناشی از وقوع برف و یخبندان و سرمازدگی در استان مازندران اختصاص یافت.‏

صندوق بیمه محصولات کشاورزی موظف شد نسبت به پرداخت خسارت باغداران تحت پوشش تا سقف ‏‏۲۰۰ میلیارد ریال اقدام کند.‏

همچنین تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال برای پرداخت کمک بلاعوض مصوب شد.‏

سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف شد به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به باغات کیوی، ‏نسبت به خرید توافقی این محصول تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال اقدام نماید.‏

همچنین هیأت دولت به منظور تنظیم مطلوب بازار مرکبات و جلوگیری از نوسانات فصلی، وزارت جهاد ‏کشاورزی را موظف کرد با همکاری استانداری مازندران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، اقدامات و ‏پیگیری‌های لازم را برای بهبود کیفیت و بهره‌وری تولید (اصلاح باغات و...)، کمک به استقرار پایانه صادراتی ‏و حمایت از ایجاد تشکل‌های صادراتی توانمند، بهبود وضعیت بسته‌بندی و بازاریابی و برندسازی، ساماندهی ‏وضعیت حمل و نقل و تسهیل شرایط ترخیص از گمرکات کشور و تشویق کشاورزان به بیمه محصولات ‏کشاورزی به عمل آورد.‏

‏ مجوز اخذ وام از روسیه صادر شد

هیات وزیران در ادامه این جلسه ، مجوز اخذ تسهیلات مالی از روسیه برای اجرای برخی از طرح‌های ‏پروژه‌های زیربنایی و تولیدی را صادر کرد.‏

این وام با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح انتقال آب ‏هزینه خواهد شد.‏

‏ تعیین سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی طراحی و راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی ‏طرح‌های توسعه‌ای

هیأت وزیران در ادامه جلسه، سازمان برنامه و بودجه کشور را به عنوان متولی طراحی و راه‌اندازی پایگاه ‏اطلاع‌رسانی مربوط به طرح‌های توسعه‌ای تعیین کرد.‏

محتویات پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده شامل نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به ‏تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح است که در اجرا مشخص می‌شود.‏

ایران با اسلوونی موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی امضا می‌کند

با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و ‏امضای موقت موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ‏اسلوونی اقدام کند.‏