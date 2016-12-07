دبیرخانه دائمی ستاد اربعین تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید شامگاه چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: با تشکیل این مرکز روند تکمیل زیرساخت های اربعین حسینی با حضور مسئولان ارشد کشور بطور مستمر رصد می شود تا نیازهای سال آینده مرتفع شود.

وی ادامه داد: رایزنی های گسترده ای با مقام های عراقی برای ایجاد مرز چیلات صورت گرفته ولی تاکنون نخست وزیری این کشور با این موضوع موافقت نکرده است ولی ما از هم اکنون زیرساخت های مورد نیاز همچون راه دسترسی، شبکه فیبر نوری و آب و برق را به این نقطه منتقل کرده ایم.

استاندار ایلام تاکید کرد: ۲۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۶ برای تکمیل زیرساخت های اربعین اختصاص یافته که امیدواریم با رایزنی نمایندگان این مبلغ افزایش یابد.

مروارید با اشاره به برنامه ریزی برای ساماندهی دست فروشان در پایانه مرزی مهران گفت: مردم استان ایلام و بویژه شهرستان مهران می توانند از فرصت تردد زاران برای اشتغالزایی استفاده کننند ولی تاکنون آنظور که باید از این ظرفیت استفاده نشده است.

وی با اشاره به سوالی مبنی بر تعطیل شدن فعالیت های استان در ایام اربعین گفت: این وضعیت تنها حدود ۱۰ روز قبل و بعد از اربعین روی می دهد و امیدواریم با تکمیل زیرساخت ها شاهد این موضع نباشیم.

استاندار ایلام گفت: جداسازی پایانه تجاری از مسافری از نیازهایی است که باید در سال های آینده برطرف شود تا باعث تعطیلی کار صادرات از مرز مهران در ایام اربعین نباشیم.