حجتالاسلام حسن صادقزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آموزشی و قرآنی در سطح استان بوشهر پیشبینی شده که در قالب رویدادهای متنوع و مردمی برگزار میشود.
وی با اشاره به اجرای سراسری طرح «زندگی با آیهها» در کشور افزود: این طرح در ماه مبارک رمضان امسال با شعار «امت قوی» در استان بوشهر اجرا خواهد شد و هر روز یک آیه منتخب محور برنامههای فرهنگی و تبلیغی قرار میگیرد تا مفاهیم قرآنی به صورت کاربردی در سبک زندگی مردم نهادینه شود.
هدفگذاری برای طرح زندگی با آیهها
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه سال گذشته ۴۶ هزار نفر در این طرح مشارکت داشتند، تصریح کرد: هدفگذاری امسال، مشارکت ۳۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم استان است و تلاش داریم حداقل ۲۰ درصد افزایش مشارکت نسبت به برنامههای مشابه را رقم بزنیم.
صادقیزاده مساجد، ائمه جماعات و فعالان مسجدی را از ارکان اصلی تحقق این برنامهها دانست و گفت: شبکه مساجد ظرفیت بیبدیلی برای گسترش فعالیتهای قرآنی دارد و در کنار آن، نهضت محافل خانگی قرآن نیز با قوت بیشتری دنبال میشود.
تقویت فعالیتها در فضای مجازی
وی همچنین از برنامهریزی برای تقویت فعالیتها در فضای مجازی خبر داد و افزود: با بهرهگیری از ظرفیت شبکههای اجتماعی و همراهی هیئتهای مذهبی و مداحان، کنشهای میدانی و مجازی گستردهای برای ترویج پیامهای قرآنی در استان شکل خواهد گرفت.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به همراهی برادران اهل سنت در اجرای این طرح گفت: وحدت کمنظیری میان شیعه و سنی در استان بوشهر وجود دارد و این همدلی، جلوههای زیبایی از انسجام اسلامی را در اجرای برنامههای ماه مبارک رمضان به نمایش میگذارد.
ترویج سبک زندگی قرآنی
وی تأکید کرد: مشارکت مشترک مذاهب اسلامی در طرح «زندگی با آیهها» نشان میدهد که قرآن کریم محور وحدت و انسجام اجتماعی است و میتواند زمینهساز ارتقای فعالیتهای فرهنگی و مذهبی در سطح استان باشد.
صادقیزاده از عموم مردم استان برای حضور فعال در این طرح دعوت کرد و گفت: امید است با مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه، گام بلندی در جهت تقویت سبک زندگی قرآنی و تحقق جامعهای مبتنی بر آموزههای الهی برداشته شود.
