۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۳۵

لیگ قهرمانان آسیا۲؛

اعلام ترکیب سپاهان مقابل الاهلی قطر در بازی برگشت

اعلام ترکیب سپاهان مقابل الاهلی قطر در بازی برگشت

ترکیب تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای بازی امشب مقابل الاهلی قطر در لیگ قهرمانان «آسیا۲» مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و الاهلی قطر در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان «آسیا۲» از ساعت ۲۱:۴۵ امشب در حالی برگزار می شود که تلاش دو تیم در دیدار رفت با تساوی ۲ - ۲ همراه بود.

محرم نویدکیا برای پیروزی تیمش در بزی مروز در ورزشگاه الثمامه قطر تصمیم گرفت ترکیب زیر را روانه میدان کند تا زردپوشان در غیاب امید نورافکن یکی از بازیکنان کلیدی خود به دلیل اخراج در بازی رفت با ترکیب زیر وارد میدان شوند:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، امین حزباوی، احسان حاج صفی، آریا یوسفی، عارف حاجی وند، ریکاردو آلوز، آرش رضاوند، مهدی لیموچی، محمدمهدی محبی و کاوه رضایی.

مهدی مرتضویان

