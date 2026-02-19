اسماعیل رفعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی در این ایام اظهار کرد: با هدف تنظیم بازار، جلوگیری از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، گشت‌های مشترک بازرسی با همکاری دستگاه‌های مرتبط به‌صورت مستمر در سطح شهرستان انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: در این طرح، روند توزیع آرد، کیفیت پخت نان، رعایت نرخ‌های مصوب و همچنین نحوه عرضه کالاهای اساسی به‌طور ویژه مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: با واحدهای متخلف در حوزه نانوایی‌ها و بازار، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

رفعتی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق مراجع ذی‌ربط گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.