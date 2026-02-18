به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های مرحله گروهی فصل جاری لیگ نخبگان فوتبال آسیا در حالی به پایان رسید که تراکتور تبریز به عنوان تنها نماینده ایران توانست با کسب ۱۷ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار گرفته و راهی مرحله حذفی شود.

طبق اعلام کمیته فنی مسابقات لیگ نخبگان، دانیال اسماعیلی فر با کسب ۷.۵۵ و علیرضا بیرانوند با ۷.۴۴ از ۱۰ به عنوان برترین بازیکنان مرحله گروهی در جمع ۱۱ بازیکن منتخب قرار گرفتند. تراکتور همچون الهلال عربستان دو سهمیه در بین بهترین بازیکنان مرحله گروهی داشت.

شایان ذکر است کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب را اعلام کرد که طی آن تراکتور در روز ۱۲ اسفندماه سال جاری میهمان الشباب الاهلی امارات است‌ و یک هفته بعد در تاریخ ۱۹ اسفندماه از نماینده امارات پذیرایی می‌کند.