شاهین ایرانی نماد زیست محیطی هیئت ژیمناستیک کردستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست کردستان، طی مراسمی با حضور دبیر فدراسیون ژیمناستیک، مدیر کل ورزش و جوانان استان و جمعی از ورزشکاران و دوستداران طبیعت و محیط زیست، شاهین ایرانی گونه ای باارزش از خانواده پرندگان شکاری به عنوان نماد محیط زیستی هئیت ژیمناستیک کردستان انتخاب شد.

با عنایت به اهمیت حفاظت ازمحیط زیست وتنوع زیستی و به منظور مشارکت آحاد جامعه و به ویژه ورزشکاران در حفظ و صیانت از محیط زیست، تفاهم نامه ای میان سازمان محیط زیست و وزارت ورزش و جوانان منعقد و براساس آن مقرر شده که تمامی فدراسیون های ورزشی یک گونه جانوری یا گیاهی را به عنوان نماد مورد حمایت خود انتخاب کنند که در پی این اقدام تاکنون ۵۱ فدراسیون با انتخاب ۵۱ گونه جانوری به حمایت از محیط زیست و تنوع زیستی برخاسته اند.

بی شک این گونه اقدامات می تواند نقش بسزایی در حفاظت از گونه های ارزشمند جانوری و گیاهی در خطر انقراض داشته باشد.

گفتنی است، نماد محیط زیستی فدراسیون ژیمناستیک شاهین است که گونه باارزشی از خانواده پرندگان شکاری است و در همین راستا، هیئت ژیمناستیک استان کردستان نیز در اقدامی ستودنی، این پرنده ارزشمند را به عنوان نماد محیط زیستی خود انتخاب کرده است.