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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

رگبار، تندباد و گرد و غبار استان کرمان را فرا می‌گیرد

رگبار، تندباد و گرد و غبار استان کرمان را فرا می‌گیرد

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان با صدور هشدار جوی، از احتمال وقوع رگبار، تندباد و خیزش گرد و غبار در بخش‌های مختلف این استان تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب روزهای پیش رو، در نیمه جنوبی، ارتفاعات مرکزی و غرب استان، افزایش پوشش ابر و احتمال وقوع رگبار پراکنده همراه با رعدوبرق و تندباد موقت پیش‌بینی می‌شود.

همچنین، با توجه به افزایش سرعت وزش باد، احتمال وقوع وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گرد و غبار و افزایش غلظت ذرات معلق و در نتیجه کاهش کیفیت هوا در نوار شرقی، شمال و غرب استان محتمل است.

علاوه بر این، اداره کل هواشناسی کرمان اعلام کرد که بر اساس پیش‌بینی‌ها، روند افزایشی دما در سطح این استان تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6915044

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