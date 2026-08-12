به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر چهارشنبه اعلام کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب روزهای پیش رو، در نیمه جنوبی، ارتفاعات مرکزی و غرب استان، افزایش پوشش ابر و احتمال وقوع رگبار پراکنده همراه با رعدوبرق و تندباد موقت پیش‌بینی می‌شود.

همچنین، با توجه به افزایش سرعت وزش باد، احتمال وقوع وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گرد و غبار و افزایش غلظت ذرات معلق و در نتیجه کاهش کیفیت هوا در نوار شرقی، شمال و غرب استان محتمل است.

علاوه بر این، اداره کل هواشناسی کرمان اعلام کرد که بر اساس پیش‌بینی‌ها، روند افزایشی دما در سطح این استان تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.