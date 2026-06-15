فرماندار دیلم: مماشات با عاملان تخریب محیط زیست پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر دوشنبه در نشست با رئیس و کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و جمعی از فعالان و اعضای انجمنهای محیط زیستی، ضمن گرامیداشت هفته محیط زیست و قدردانی از تلاشهای فعالان این حوزه، اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و تحقق این مهم بدون فرهنگسازی و همراهی مردم امکانپذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت حفظ طبیعت افزود: محیط زیست متعلق به همه نسلها است و وظیفه داریم این امانت ارزشمند را به بهترین شکل حفظ کرده و برای آیندگان به یادگار بگذاریم.
فرماندار دیلم حفاظت از گونههای گیاهی و جانوری را از اولویتهای مهم در حوزه محیط زیست دانست و تصریح کرد: حفظ تنوع زیستی و صیانت از زیستگاههای طبیعی، نقش مهمی در پایداری اکوسیستمها و استمرار حیات موجودات زنده دارد.
برخورد قاطع با متخلفان حوزه محیط زیست
کاظمی با تأکید بر ضرورت حفاظت از محیط زیست دریایی گفت: با توجه به ظرفیتهای ساحلی و دریایی شهرستان دیلم، توجه به صیانت از این نعمت الهی و جلوگیری از هرگونه آلودگی و تخریب آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از آسیبهای زیستمحیطی ناشی از رفتارهای نادرست انسانی است و برای کاهش این آسیبها باید آموزش، فرهنگسازی و مسئولیتپذیری اجتماعی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار دیلم با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه محیط زیست اظهار کرد: در قبال افرادی که با اقدامات خود موجب تخریب محیط زیست میشوند، هیچگونه اغماض و مماشاتی پذیرفته نیست و قوانین باید با جدیت در این زمینه اجرا شود.
استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی
کاظمی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه مسئولانه به محیط زیست هستیم تا شرایط لازم برای ادامه حیات گونههای مختلف گیاهی و جانوری و بهرهمندی نسلهای آینده از مواهب طبیعی فراهم شود.
وی در پایان با تقدیر از فعالیت انجمنهای مردمنهاد و دوستداران محیط زیست، بر استفاده از ظرفیت مشارکتهای مردمی در حفاظت از طبیعت و ترویج فرهنگ زیستمحیطی تأکید کرد.
در این نشست، مسائل و چالشهای حوزه محیط زیست شهرستان دیلم و راهکارهای تقویت همکاری دستگاههای اجرایی، فعالان محیط زیستی و مشارکتهای مردمی برای حفاظت از محیط زیست مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
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