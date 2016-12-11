حجت الاسلام قرائتی در بیمارستان بستری شد/عیادت رئیس دفتر رهبری

مجید شایسته در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر از بستری شدن حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در بیمارستان داد و گفت: ایشان بدلیل بیماری گوارشی که داشتند در بیمارستان بستری شده و روز گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

داماد حجت الاسلام قرائتی افزود: پزشکان از حال عمومی حاج آقا رضایت دارند. هم اکنون ایشان در بخش آی.سی.یو بستری هستند و فردا به بخش داخلی منتقل خواهند شد.

وی در پایان از مردم خواست که برای بهبود حال ایشان دعا کنند.

همچنین رئیس دفتر مقام معظم رهبری با حضور در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) از رئیس ستاد اقامه نماز کشور عیادت کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی با حضور در بخش آی.سی.یو این بیمارستان ضمن گفتگو با تیم پزشکی از نزدیک در جریان روند معالجه حجت الاسلام قرائتی قرار گرفت و برای وی دعا و آرزوی سلامتی کرد.