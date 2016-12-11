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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

حجت الاسلام قرائتی در بیمارستان بستری شد/عیادت رئیس دفتر رهبری

حجت الاسلام قرائتی در بیمارستان بستری شد/عیادت رئیس دفتر رهبری

داماد حجت الاسلام قرائتی خبر از بستری شدن ایشان در بیمارستان داد و گفت: حاج آقا روز گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفتند و فردا به بخش داخلی منتقل می شوند.

مجید شایسته در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر از بستری شدن حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در بیمارستان داد و گفت: ایشان بدلیل بیماری گوارشی که داشتند در بیمارستان بستری شده و روز گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

داماد حجت الاسلام قرائتی افزود: پزشکان از حال عمومی حاج آقا رضایت دارند. هم اکنون ایشان در بخش آی.سی.یو بستری هستند و فردا به بخش داخلی منتقل خواهند شد.

وی در پایان از مردم خواست که برای بهبود حال ایشان دعا کنند.

همچنین رئیس دفتر مقام معظم رهبری با حضور در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) از رئیس ستاد اقامه نماز کشور عیادت کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی با حضور در بخش آی.سی.یو این بیمارستان ضمن گفتگو با تیم پزشکی از نزدیک در جریان روند معالجه حجت الاسلام قرائتی قرار گرفت و برای وی دعا و آرزوی سلامتی کرد.

کد مطلب 3846900

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    نظرات

    • حسین هداوند IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      9 4
      پاسخ
      الهی بمیرم براشون.پیش مرگتون بشیم حاج آقا .نذر میکنم ایشالا بهتر بشید. براتون دعا میکنیم.
    • حامد IR ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      9 1
      پاسخ
      سلام. آقا قرائتی جون من از تب و تاب نیفتی ها. ما هنوز یه 200 سال به دیدنت توی تلویزیون نیاز داریم. ان شاء الله به امید خدا حالت خوب میشه و سرحال برمیگردی سر کارت استاد عزیز.
    • 123 IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      13 1
      پاسخ
      خداوند به ایشان سلامتی کامل عطا فرماید.
    • متینا فندرسکی IR ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      11 0
      پاسخ
      انشالله به حق فاطمه زهرا س بحق دل شکسته زینب س بحق پهلوی شکسته حضرت زهرا س بحق مظلومیت علی ع هر چه زودتر بهتر سرحالتر از قبل به خونه و جمع مردم برگردید تو قلب همه ما جا دارید.
    • رضوان ع IR ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      8 0
      پاسخ
      از خداوند بزرگ آرزوی سلامتی برای ایشان دارم واقعا به دیدنش و حرفهای قشنگش توی تلویزیون عادت کرده ایم واقعا مرد درستی هستن و جامعه مارو از بیسوادی نجات دادن ، یک مرد گُل و آقاست خدا کنه سالیان سال عمر با عزت داشته باشند
    • امین ضرونی IR ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      8 1
      پاسخ
      ایزد متعال کمکش کنه به نظرم به حضورش نیاز مبرم داریم
    • کاظمی.از روستای طاهونه توابع جهرم IR ۲۰:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      7 0
      پاسخ
      باسلام از صمیم قلبم ناراحت شدم .ان شاءالله خداوند شفای عاجل عنایت بفرماید .من از صمیم قلبم دوسش دارم.قبولش دارم براشون آرزوی سلامتی وموفقیت روز افزون دارم.فداتون بشم حاج آقا
    • منتظرظهور IR ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      5 0
      پاسخ
      سلام بحق بیمارمصلحتی کربلا هرچه زودترشفاپیداکنید.اللهم عجل لولیک الفرج.
    • رحمانی IR ۲۲:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      6 0
      پاسخ
      خداوند مهربان سلامتی عنایت کند تحمل بیماری،ودوری شما رو نداریم عزیز دل مایی..
    • م IR ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      4 0
      پاسخ
      خدا شفایتان بدهد
    • م IR ۲۳:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
      6 0
      پاسخ
      خداوند شفایتان بدهد انشاالله
    • معصومه گنجی IR ۰۰:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      5 0
      پاسخ
      ایشان خیلی مظلومه. پاک و مظلوم و خالی از هر گونه نیت بد. امیدوارم که به حق قرآن که عمرش را به پای قرآن گذاشت و به حق نماز که ستون دین است حال حاج آقای قرائتی هر چه سریعتر خوب گردد و به آغوش جامعه برگردد. حاج آقا دوستت داریم و برایت دعا می کنیم. اللهم صل علی محمد(ص) و آل محمد(ص) و عجل فرجهم
    • مداح علیرضا پیکانی IR ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      خداوند خادمان قران راشفا دهد
    • نصرالهی IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اینکه گاهی اوقات خبرکسالت بعضی ازعزیزان رو میشنویم خیلی متأثرمیشیم مخصوصا عزیز دلی مثل حاج آقای قرائتی..انشاءاله تحت توجهات حضرت ولیعصر(عج)ودعای خیررهبرعزیزو مردم خوب میهنمان شاهد بهبودکامل ایشان وحضور دوباره وی در عرصه تبلیغ باشیم
    • علی ایوبی IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام علیکم و درود بر شما ؛ به ساحت مقدس و با عظمت امام عصر حضرت مهدی موعود (عج) متوسل می شویم و سلامتی این شاگرد و مبلغ مکتب امام جعفر صادق (ع) را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.
    • مجتبی IR ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اللهم اشف کل مریض مخصوصا حاج آقای دوست داشتنی حاج آقای قرائتی
    • نسیم IR ۱۵:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      به نام خدای مهربان و کریم الهی بحق نبی اعظم ات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله الهی بحق علی مرتضی وصی رحمه للعالمین الهی بحق فاطمه بنت رسولک و نبیک الهی بحق الحسن و الحسین الهی بحق مضطر کربلا زینب کبری سلام الله علیها الساعه شفای این عالم عزیز و عزیزکننده و برپاکننده ی نماز را عنایت بفرما.
    • محمد مهدی IR ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      یک روز حاج آقا ی قرائتی را برای سخنرانی به دانشگاه دعوت کرده بودند گفتار ها و رفتارهای ایشان تماما"برای ما درس بود خصوصا" اهتمام جدی که به نماز اول وقت داشتند نماز جماعت با صفایی اقامه شد بعد حاج آقا یک خاطره ای از زندگی خودشان را به قدری زیبا برایمان تعریف کردند که همگی خندیدیم و دانشجو ها به شور و شوق و شادی از حاج آقا می خواستند سخنانشان را ادامه بدهند بعدش یک حدیث گفتند و در آخر هم نتیجه گیری کردند که: دو صد گفته چون نیم کردار نیست .......... سلامتی ایشان را آرزو داریم
    • حمید IR ۱۷:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      یامنزل الشفاء انزل علی ما بالمسلمین والسید قرائتي من داءٍ شفاء
    • /m313 IR ۱۷:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      ناراحت شدم. خودم خانوادم. شاگردام. همکارام. دوستام و اقوامم همگی در کنار کل جمعیت ایران براشون دعا میکنیم
    • شمس مشرق IR ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      ان شاالله به زودی زود خوب بشید حاج آقا. جامعه ی ما به امثال شما نیاز داره
    • محمدالماسی IR ۲۰:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      انشالله که خداوند به ایشان شفای عاجل عنایت فرماید .به حق که مردی مثل حاج آقا قرائتی بااین شیوه تدریس ومناعت طبع کم داریم وحضورش برای جامعه مفید وثمربخش است .حاج آقا شما در دل مردم کرمونشاه جا داری
    • سمیه IR ۲۰:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      من الان متوجه شدم. خیلی خیلی ناراحت شدم. ان شاءالله هر چه زودتر شفا پیدا کنند. حاج آقا به گردن همه ما حق معلمی دارن
    • تیموری IR ۲۱:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      یامن اسمه دوا وذکره شفا اشف کل مریض سیما سیدنا الاستاذ قرایتی
    • عشوری IR ۲۱:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      خداوند انشالله شفایش بدهد به حق قرآن کریم
    • سهیلا دن دن IR ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      از خدامهربان میخوام،که شفای عاجل بهشون مرحمت کنه، سلامتی عاجلشون صلوات،اللهم صل علی محمد وال محمد
    • مینو IR ۲۲:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      خداوند متعال بهتون سلامتی و تندرستی عطا کنند ان شاءالله به حق امام عصر حجت بن الحسن عج ان شاءالله هرچه زودتر سلامت برگردین دوباره برای ما جوونای نارس الگو بشید که به والا قسم شما جزیی از یاران باوفای امام عصر خود هستین ان شاءالله
    • حسن حدادزاده نیری IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      خداوند ان شا الله به حق مریض مصلحتی دشت کربلا هر چه سریع تر لباس تن درستی و عافیت برتن این معلم و مفسر شیرین سخن قرآنی بپوشاند
    • صهبا IR ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 1
      پاسخ
      نمیدونم چجوری جلوی گریه مو بگیرم توروخدا خوب بشید حاج آقا کل بچگی و نوجوونی من پای سخنرانیای شما گذشته ان شا الله خدا زودتر ایشونو شفا بده خدا این نعمتو از ما نگیره...
    • رسول عباسی IR ۲۳:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      خداوند سلامتی کامل رابه ایشان عنایت فرمائید.
    • عمو محمد ۲۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      امیدوارم آقای قرائتي و همه کسانی که برای قرآن زحمت میکشند مورد الطاف خداوند قرار بگیرند‌ .
    • انتظاری IR ۰۷:۲۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      اللهم اشف کل مریض
    • پریسا بابایی IR ۰۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      ان شاالله خداوند به عمر بابرکت و با عزت شما بیافزاید و هر چه سریع تر شفای عاجل عطا کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد (ص) اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم دعاگویتان هستیم
    • الهه IR ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      خدا همه بیماران راشفا دهد مخصوصا حاج آقا
    • الهه IR ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      حاج آقا انشاءالله هرچه زودتر حالتون خوب بشه....ما حالا حالاها به شما نیاز داریم....دعا میکنیم براتون گرچه به دعای ما نیاز ندارین شما...
    • خدیجه شهپری IR ۱۴:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      انشاا....به دل مادر امام رضا زودتر خوب بشند
    • آقایی IR ۱۴:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      خداوند متعال به حضرت استاد عمر حضرت نوح عنایت بفرماید .
    • مهزیار IR ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      اللهم اشف کل مریض بحق مریض کربلا
    • سپهر IR ۱۹:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      انشاءالله هرچه زودتر شفا پیداکنند.ایشون واقعا یکی از مجاهدین در راه خداست.خدا حفظشون کنه
    • مهدی IR ۲۲:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
      1 1
      پاسخ
      یا طبیب انشاالله بهبود یابی استاد قرآن ما بندگان خدا از خدا درخواست داریم استادمونو صحیح و سالم بهمون برگردونه
    • ص._شیراوندی IR ۰۰:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      1 1
      پاسخ
      من پسرم یازده سالشه وقتی شنید اقای قرایتی بستری است خیلی ناراحت شد وگفت مامان من دوست ندارم اقای قرایتی مریض باشه گفتم نه مامان جان انشاالله زود خوب میشه به حق دلهای پاک بچه ها وبه حق اقا امام رضا
    • محسن قشقایی IR ۰۱:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      1 0
      پاسخ
      ایشان مرد شریف وبزرگواری برای هم سن وسالهای ما دهه شصتی هاست وبر سر نشستن برنامه درسهایی از قران ایشان درسها اموختیم خداوند رحمان به ایشان سلامتی وتندرستی را مجددا عطا بفرمایید الهی امین
    • علیرضا ۰۶:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      1 2
      پاسخ
      اللهم اشفع کل مریض
    • عیسی IR ۱۰:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      1 1
      پاسخ
      اللهم اشف کل مریض
    • عیسی IR ۱۰:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      1 1
      پاسخ
      اللهم اشف کل مریض
    • مرسده اقدامی IR ۱۵:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      1 2
      پاسخ
      اللهم اشف کل مرضانا مسلمین
    • پربخن IR ۱۵:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
      1 1
      پاسخ
      انشالله هر چه زودتر لباس عافیت وسلامتی بپوشن
    • ف سلطانی IR ۰۳:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
      1 1
      پاسخ
      سلام آقای قرائتی ماسالهاباآیینه ی وحی شما دمخوربودیم هرچی ازدین وشرف و آبرو داریم ازبرکت تعالیم ارزشمند شمابوده هست الهی بحق فاطمه ی زهرا سلام الله علیها خوب شوید و برگردید سر زندگی ماراحلال کنید که نتونستیم حتی ازشماعیادت کنیم .براتون شفای عاجل ازخداوند عالم مسئلت داریم .
    • Z.Kh IR ۲۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
      1 1
      پاسخ
      سلام علیکم.انشاالله هرچه زودتر حاج آفای قرائتی خوب بشه.خدا همه مریضها را شفا بده.
    • kh.z IR ۲۲:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
      1 1
      پاسخ
      اللهم اشف کل مریض.
    • سارا IR ۲۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
      1 1
      پاسخ
      اللهم اشف کل مریض
    • م اصغري IR ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
      1 1
      پاسخ
      يا من اسمه دواء و ذكره شفاء اميدوارم كه جناب حجت الاسلام قرائتي اين مفسر كلام نور به بركت كلام الله مجيد هر چه سريع تر بهبود بيدا كنند.
    • مهدی حسینی زاهدان IR ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
      1 1
      پاسخ
      ان شاءالله هر چه زودتر شفا پیدا کنن
    • حسن IR ۲۳:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
      1 1
      پاسخ
      خداوند این خادم قرآن را برای ما حفظ کند انشاءالله. اللهم اشف کل مریض.
    • خانم احسانی IR ۲۱:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
      1 1
      پاسخ
      سلام انشالله به لطف خدا ایشان به حال مساعد خود بر گردند
    • فرحناز از میاندوآب آ IR ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
      2 0
      پاسخ
      سلام. آقای قراعتی از ایزد منان آرزوی سلامتی وبهبودی برایتان دارم .
    • زهرا IR ۰۷:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
      4 0
      پاسخ
      سلام حاج اقا،خیلی ناراحت شدم،شما بعد از خدا امید من بودید در روز های سخت بیماری،دوسال با حرف های شما در تفسیر قران زندگی کردم تا تونستم روزهای سخت شیمی در مانی رو بگذرونم.حرفها،مثالها وبیان شیرین وقابل درکتون ارام بخش ترین بود برای من،هنوزم در تب وتاب روزای سخت زندگی با تفسیر های شما خوابم میبره
    • ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
      1 0
      پاسخ
      خدایا به پهلوی شکسته حضرت زهرا سلام الله علیها معلم بزرگ قرآن را شفا بده
    • IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۶/۲۸
      3 0
      پاسخ
      الهی قرآن شفات بده
    • لیلا قادری ندیب IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
      0 1
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید انشالله حال حاج آقا قرائتی هر چه زودتر بهتر شوند پدرم منم مریض دیابت نوع ۲ همسن حاج اقا و دوستدار ایشون همچنین از حاج اقا قرائتی برای برگزاری برنامه های دعوت و سخنرانی های ارزشمندشون تشکر می نمایم حاج آقا دوستتون دارم
    • رضاصفری IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۱
      0 0
      پاسخ
      بهترین معلم تاریخ ایران اسلامی خداحفظش کنه

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