«یوگا» داروی خوب فشار خون بالا

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان، بیماران دارای علائم پیش-فشارخون بالا در صورت عدم اصلاح سبک زندگی خود مبتلا به فشارخون بالا خواهند شد.

دکتر آشتوش آنگریچ، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «علائم پیش-فشارخون بالا و فشارخون بالا ریسک بروز حمله قلبی، سکته و نارسایی قلبی را افزایش می دهد.»

مطالعه جدید شامل ۶۰ فرد سالم با فشارخون نسبتا بالا بود. شرکت کنندگان به طور تصادفی به گروه تمرین یوگا همراه با تغییر در سبک زندگی یا به گروه صرفا تغییر در سبک زندگی (گروه کنترل) اختصاص داده شدند. تغییر در سبک زندگی شامل ورزش های متعادل هوازی، پیروی از رژیم غذایی سالم تر و ترک سیگار بود.

گروه یوگا با میانگین سنی ۵۶ سال، به مدت یک ماه تعالیم یوگا را دریافت کردند و این فعالیت را در خانه انجام می دادند. میانگین سنی گروه کنترل هم ۵۲ سال بود.

بعد از گذشت ۳ ماه، محققان دریافتند افراد گروه یوگا شاهد کاهش قابل توجه فشارخون خود بودند درحالیکه در گروه کنترل چنین کاهشی مشاهده نشد.