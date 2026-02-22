به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، تمرین «بادوانجین» یک توالی هشت حرکتی است که به طور گسترده انجام میشود و ترکیبی از حرکات آهسته و ساختارمند، تنفس عمیق و مدیتیشن است.
طبق نتایج کارآزمایی بالینی، این تمرین فشار خون افراد را حدود ۳ تا ۵ امتیاز کاهش داد، که مشابه مزایایی بود که افرادی که از آنها خواسته شده بود پیادهروی کنند، به دست آوردند.
دکتر «جینگ لی»، محقق ارشد در مرکز ملی بیماریهای قلبی عروقی در پکن چین، در یک بیانیه خبری گفت: «با توجه به سادگی، ایمنی و سهولتی که میتوان در درازمدت به آن پایبند بود، بادوانجین میتواند به عنوان یک مداخله سبک زندگی موثر، در دسترس و مقیاسپذیر برای افرادی که سعی در کاهش فشار خون خود دارند، اجرا شود.»
برای مطالعه جدید، محققان ۲۱۶ فرد ۴۰ سال به بالا مبتلا به فشار خون بالا را استخدام کردند و به طور تصادفی آنها را به یکی از سه گروه تقسیم کردند.
یک گروه، بادوآنجین را حدود ۱۵ دقیقه، دو بار در روز و حداقل پنج روز در هفته تمرین میکردند.
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که بادوآنجین یکی از رایجترین اشکال چیگونگ است و حرکات آن مشابه حرکات تای چی است. روال آن معمولاً ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول میکشد و به هیچ تجهیزاتی نیاز ندارد و فقط آموزش اولیهی بسیار کمی لازم دارد.
گروه دوم، حداقل پنج روز در هفته، روزی ۳۰ دقیقه پیادهروی سریع انجام دادند. از گروه سوم خواسته شد هر فعالیت بدنی که دوست دارند انجام دهند، با هدف حداقل ۱۵۰ دقیقه در هفته ورزش با شدت متوسط.
محققان فشار خون همه شرکتکنندگان را به مدت یک سال پیگیری کردند تا ببینند کدام تمرین ممکن است بهترین نتیجه را داشته باشد.
این مطالعه میگوید که بادوآنجین در نهایت میانگین فشار خون سیستولیک ۲۴ ساعته افراد را حدود ۳ واحد و فشار خون اندازهگیری شده در مطب پزشک را حدود ۵ واحد کاهش داد.
محققان گفتند که این نتایج هم با نتایج گروه پیادهروی و هم با نتایج مورد انتظار از برخی داروهای فشار خون خط مقدم قابل مقایسه بود.
نتایج بادوآنجین همچنین بسیار بهتر از گروه تمرینی خودگردان بود که بهبود اندکی در فشار خون نشان دادند.
به گفته محققان: «بادوآنجین بیش از ۸۰۰ سال در چین انجام میشده است و این مطالعه نشان میدهد که چگونه رویکردهای باستانی، در دسترس و کمهزینه را میتوان از طریق تحقیقات با کیفیت بالا تأیید کرد.»
