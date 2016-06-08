تکلیف بیمه تکمیلی خانه تئاتر مشخص نیست/ مسئولان پاسخگو باشند

اصغر همت مدیرعامل خانه تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین مساله مورد بحث در جلسه هیات مدیره خانه تئاتر که روز دوشنبه ۱۷ خردادماه برگزار شد، گفت: در حال حاضر بزرگترین مشکل ما مساله بیمه تکمیلی اعضا خانه تئاتر است که متاسفانه تا این لحظه جواب روشنی از طرف مسئولان به ما داده نشده و مدام امروز و فردا می کنند.

وی ادامه داد: بیمه تکمیلی سال گذشته نتوانسته بود رضایت اعضا را جلب کند اما به نظر می رسد مسئولان علاقه مند هستند امسال نیز همچنان از همان بیمه قبلی استفاده شود. بیمه تکمیلی که ما امسال برای اعضای خانه تئاتر در نظر گرفته ایم شرایط خوبی دارد و مسئولان بیمه نیز با ما همکاری های لازم را انجام داده اند اما متاسفانه هنوز جواب روشنی از معاونت هنری و صندوق اعتباری هنر دریافت نکرده ایم و تنها وانمود می کنند که پیگیر مسایل هستند.

این بازیگر تئاتر و سینما متذکر شد: مگر رسیدگی به بیمه تکمیلی هنرمندان فیل هوا کردن است که حل آن این همه برایشان بغرنج است. من یک هفته است که می خواهم با دفتر معاونت هنری ارتباط برقرار کنم اما تا به حال موفق به برقراری ارتباط نشدم. تلاش من این است که با رفاقت و تعامل با مدیران ارتباط داشته باشم و با هم روراست باشیم اما الان تکلیف ما را روشن نمی کنند و فقط اعلام کرده اند که بیمه تکمیلی قبلی یک ماه تمدید شده است. چرا؟ نمی دانم. خودِ من برای امور دندان پزشکی به کلینیک مراجعه کرده ام اما به من گفتند که قراردادشان با بیمه به اتمام رسیده است.

همت یادآور شد: تقاضای ما تمدید این بیمه تکمیلی نیست بلکه می خواهیم زودتر تکلیمان مشخص شود تا بتوانیم بیمه ای را که شرایط مناسب تر و ارزان تری دارد و چند سال پیش هم از آن بهره مند بودیم برای اعضا خانه تئاتر در نظر بگیریم. بیمه تنها مساله ای بود که اعضا خانه تئاتر به آن دلخوش بودند و حتی گاهی منتقدان نیز به ما ایراد می گرفتند که تنها کارایی خانه تئاتر تامین بیمه اعضایش بوده است اما الان همین بیمه را هم نمی توانیم تامین کنیم.

مدیرعامل خانه تئاتر در پایان صحبت هایش عنوان کرد: مسئولان ما مدعی هستند که امسال سال تئاتر است اما حمایت کافی از تئاتری ها نمی کنند. مسئولان و مدیران ما مدام در جلسه هستند اما معلوم نیست در این جلسات چه مسائلی مطرح می شود؟ متاسفانه در حال حاضر هنوز نه در برابر بودجه تکلیفمان مشخص است نه بیمه تکمیلی. با این شرایط نمی شود کار کرد و تفاوتی نمی کند که چه کسی بر مسند مدیرعاملی خانه تئاتر نشسته باشد.