پروژه زیرگذر شریعتی اهواز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفری پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح این زیر گذر اظهار کرد: یکی دیگر از گره های ترافیکی شهر اهواز امروز با بهره برداری از زیرگذر شریعتی گشوده می شود که یکی از گره های مصوب طرح جامع کنترل ترافیکی اهواز است.

وی افزود: بر دو رینگ اصلی پل پنجم و پل سوم متمرکز و قرار گرفته است. مشکلاتی که شاید۱۰ تا ۱۵ سال قبل باید به آنها پرداخته می شد و امروز در زیرگذر شریعتی آیین افتتاح انجام می شود تا مردم خدمت بسیار خوبی را ببینند.

صفری بیان کرد: خوشبختانه نتیجه تلاش اعضای شورا و شهردار در حوزه عمرانی و تقاطع های غیرهمسطح بی نظیر است. بیش از ۱۶سال پیش پل ولایت باید احداث و کوه بریده می شد ولی به دلیل مشکلات شهرداری ریسک ورود به پروژه های بزرگ را انجام نداد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز عنوان کرد: با تأکید استاندار برای شروع پروژه های بزرگ و همچنین فعالیت شهری شاهد بهره برداری پروژه های بزرگ در شهر اهواز هستیم.

صفری در خصوص مشخصات این پروژه نیز گفت:۳۰ هزار مترمکعب خاکریزی و بالای یک هزار متر آسفالت ریزی انجام شد. هزینه های تملک خیلی بیشتر از اجرای پروژه بود ولی با جدیت شهردار امروز شاهد افتتاح پروژه زیرگذر شریعتی هستیم.

