برگزاری همایش منطقه ای ظرفیت های توسعه بانه

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش منطقه ای ظرفیت ها و پتانسیل توسعه بانه به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بانه و با همکاری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این شهرستان برگزار می شود.

از جمله محورهای همایش شامل توریسم وگردشگری، اقتصاد مرزی و توسعه پایدار، موانع وپتانسیل های توسعه شهری، تغییرات کالبدی فضای شهر، اقتصاد مقاومتی و گردشگری پایدار و گردشگری شهری و معماری است.

از دیگر محورهای این همایش گردشگری پزشکی و سلامت، گردشگری ورزشی، ژئوتوریسم و اکوتوریسم شهرستان، جوانان، مشارکت های اجتماعی وتوسعه، نقش بخش دولتی، خصوصی وngo در توسعه پایدار است.

علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند مقالات خود را تا یک اسفندماه امسال به آدرس دبیرخانه همایش واقع دربانه، خیابان صلاح الدین شمالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بانه ارسال کنند.

این همایش در مورخ ۱۰ و ۱۱ اسفندماه امسال در هتل پنج ستاره لاله بانه برگزار می شود.