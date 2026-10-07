آمار قطعی اخراج دانشجویان شریف؛ احکام انضباطی به ۴۰ نفر رسید

مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در خصوص آخرین وضعیت احکام انضباطی دانشجویان نیز گفت: ما در کمیته‌های انضباطی با نگاه رأفت رفتار کردیم. افرادی که اظهار ندامت کردند و گفتند می‌خواهند به درسشان برسند، حمایت شدند. نگاه وزارت علوم نیز به این موضوع مثبت است.

تعداد موارد منجر به احکام انضباطی به زیر ۴۰ نفر رسید

رئیس دانشگاه صنعتی شریف افزود: از میان بیش از ۲۰۰ پرونده‌ای که به ما معرفی شده بود، تعداد مواردی که منجر به احکام انضباطی قطعی شد، به زیر ۴۰ مورد رسیده است.

تجریشی ادامه داد: بسیاری از اساتید ما وارد میدان شدند و با دانشجویان صحبت کردند تا شرایط به سمتی پیش برود که بچه‌ها به درس‌شان برسند. احکام برخی از دانشجویان نیز به صورت تعلیقی صادر شده که به معنای فرصت مجدد است.

تعداد دانشجویان اخراجی از ۱۲ نفر به ۵-۶ نفر کاهش یافت

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در مورد دانشجویان اخراجی‌ هم که قبلاً حدود ۱۲ نفر بودند، اکنون به ۵ یا ۶ نفر رسیده‌ایم؛ برخی از این تعداد هم به دلیل پافشاری خود دانشجو بر مواضع قبلی و عدم ابراز ندامت، طبق آیین‌نامه مشمول تغییر حکم نشده‌اند.