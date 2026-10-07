پیش بینی وزش باد و بارش پراکنده در قم تا پایان هفته

محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان قم اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی که از شمال‌غرب وارد کشور شده است، طی روزهای آینده نیز در استان ادامه خواهد داشت.



وی افزود: امروز چهارشنبه آسمان قم صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و احتمال بارش پراکنده نیز وجود دارد.



این کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: در ارتفاعات استان طی چهارشنبه افزایش سرعت باد و رگبار باران رخ خواهد داد و جهت وزش باد غربی پیش‌بینی شده است.



ترابیان گفت: سرعت وزش باد در این روز بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و دمای هوای شهر قم نیز در چهارشنبه بین ۱۸ تا ۳۴ درجه سلسیوس نوسان خواهد داشت.



بارش در ارتفاعات قم ادامه دارد



وی بیان کرد: شرایط جوی مشابهی برای روز پنج‌شنبه نیز پیش‌بینی شده است و آسمان استان در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.



کارشناس هواشناسی قم افزود: احتمال بارش پراکنده در روز پنج‌شنبه وجود دارد و در ارتفاعات نیز افزایش سرعت باد و رگبار باران پیش‌بینی می‌شود.



ترابیان با اشاره به دمای هوای قم در روز پنج‌شنبه گفت: کمینه دمای شهر قم ۱۸ درجه و بیشینه دما ۳۴ درجه سلسیوس خواهد بود و سرعت باد نیز بین ۳۵ تا ۵۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.



وی خاطرنشان کرد: فعالیت سامانه بارشی در روز جمعه نیز با شدت کمتر ادامه خواهد داشت و در ساعات پایانی روز و ابتدای شب افزایش ابر و وزش باد در استان رخ می‌دهد.



وی گفت: بر اساس پیش‌بینی انجام‌شده، در ارتفاعات قم طی روز جمعه نیز احتمال وقوع بارش‌های پراکنده وجود دارد و این شرایط در مقایسه با روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه از شدت کمتری برخوردار خواهد بود.



ترابیان اظهار کرد: روز شنبه هفته آینده افزایش ابر همراه با تشدید وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در برخی نقاط استان احتمال خیزش گردوخاک وجود خواهد داشت.



وی افزود: دمای هوا از امروز چهارشنبه تا پایان هفته تغییرات محسوسی نخواهد داشت و نوسان آن در محدوده حدود ۲ درجه سلسیوس پیش‌بینی شده است.



وی بیان کرد: بر اساس گزارش ها در ۲۴ ساعت گذشته دستجرد با دمای ۱۵.۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین صبحگاه استان قم را داشته و شهر قم با ثبت دمای ۳۲.۸ درجه سلسیوس گرم‌ترین بعدازظهر استان را تجربه کرده است.