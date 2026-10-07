به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه، منوچهر حبیبی با حضور در منزل خانواده حیدری، از دو دانش‌آموز کرمانشاهی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه‌های برتر شده‌اند، تجلیل کرد.

در این دیدار که با حضور پدر و مادر این دو دانش‌آموز برگزار شد، استاندار کرمانشاه ضمن گفت‌وگو با محسن حیدری، رتبه پنجم گروه علوم تجربی و برادر دوقلوی وی که رتبه هفتادودوم این گروه را به دست آورده است، از تلاش و پشتکار آنان و خانواده‌شان قدردانی کرد.

حبیبی اظهار کرد: حضور در جمع دو نخبه کرمانشاهی، فرصتی برای گرامیداشت علم، دانش و تلاش است و خانواده حیدری نیز با فراهم کردن محیطی آرام و مناسب، نقش مهمی در موفقیت فرزندان خود ایفا کرده‌اند.

وی افزود: قرار گرفتن نام دو دانش‌آموز کرمانشاهی در میان رتبه‌های برتر آزمون سراسری، موجب خوشحالی و افتخار مردم استان شده است و این موفقیت را به خانواده حیدری، جامعه آموزش‌وپرورش، مردم کرمانشاه و ملت ایران تبریک می‌گویم.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تداوم مسیر موفقیت این دانش‌آموزان در دوران دانشگاه گفت: انتظار می‌رود با ادامه تحصیل، افزایش دانش، توانمندی و مهارت، در آینده در جایگاه‌های اثرگذار علمی و تخصصی برای استان و کشور منشأ خدمت و افتخار باشند.

حبیبی علم و دانش را از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت و پیشرفت جوامع دانست و تصریح کرد: قدرت را می‌توان در جلوه‌های مختلفی از جمله قدرت ناشی از زور، ثروت و علم مشاهده کرد و در این میان، علم و دانش ماندگارترین و فزاینده‌ترین نوع قدرت است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش توانمندی و ثروت جامعه نیز باشد.

وی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن قدرت علم در اختیار دانش‌آموزان نخبه، در کنار افتخارآفرینی، مسئولیت بزرگی نیز برای آنان ایجاد می‌کند و امید می‌رود این دو دانش‌آموز با حفظ روحیه تلاش و پشتکار، در آینده منشأ تحول و اثرگذاری برای کرمانشاه و ایران باشند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به هدف‌گذاری شورای آموزش‌وپرورش استان برای ارتقای کیفیت آموزشی، افزایش معدل دانش‌آموزان و بهبود نتایج آزمون سراسری گفت: دستیابی به این اهداف حاصل تلاش مشترک معلمان، مدیران، کادر آموزشی، خانواده‌ها و خود دانش‌آموزان است.

حبیبی افزود: کرمانشاه از ظرفیت‌ها و استعدادهای ارزشمند فراوانی برخوردار است و وظیفه مدیریت استان و مجموعه آموزشی، شناسایی و پرورش این استعدادها و فراهم کردن زمینه شکوفایی آنهاست.

وی موفقیت دوقلوهای حیدری را جلوه‌ای از ظرفیت علمی دانش‌آموزان کرمانشاه دانست و گفت: این موفقیت می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رقابتی سازنده و امیدآفرین میان دانش‌آموزان استان باشد و نشان دهد که با برنامه‌ریزی، حمایت و تلاش مستمر می‌توان استعدادهای درخشان کرمانشاه را در سطح ملی معرفی کرد.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: نیروی انسانی توانمند و فرهیخته، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر استان است و دانش‌آموزان نخبه‌ای مانند دوقلوهای حیدری سرمایه‌های ارزشمند کرمانشاه و کشور به شمار می‌روند و امیدواریم مسیر موفقیت دانش‌آموزان استان در عرصه‌های علمی، مدیریتی و تخصصی ادامه پیدا کند.

حبیبی در پایان از مجموعه آموزش‌وپرورش استان، شورای آموزش‌وپرورش، مدیران، معلمان و کارکنان مدارس و مجموعه استعدادهای درخشان برای تلاش‌های انجام‌شده در مسیر ارتقای جایگاه آموزشی استان قدردانی کرد.

در این دیدار مشاور وزیر آموزش و پرورش، فرماندار کرمانشاه، مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیرکل جهاد کشاورزی استان و مدیرکل روابط عمومی استانداری کرمانشاه نیز حضور داشتند.