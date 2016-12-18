پیامبر(ص) منشاء رحمت و هدایت بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن میرباقری شاهرودی صبح یکشنبه در نشستی با فعالان حوزه فرهنگی و مذهبی شاهرود به میزبانی مسجد امام حسن عسگری(ع) با بیان اینکه صلوات بر محمد(ص) و آل او، باعث خروج از ظلمت ها و هدایت به حوزه نورانیت می شود، ابراز داشت: پیامبر اکرم(ص) و امام زمان(عج) ناظر بر اعمال ما هستند که بر آنها عرضه می شود در مقطع های مختلف در شب قدر و روز قیامت این نظارت بر مقدرات انسان ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه وجود مقدس پیامبر اکرم(ص) ملک و سلطنت بهشت را در اختیار دارد، گفت: خداوند متعال می فرمایند پیامبر را فرستاده ایم تا مردم را بشارت دهد که با انجام اعمال صالح به بهشت برین خواهند رسید و برای افرادی که از مسیر حق خارج شوند عذاب الهی در انتظار آنها است.

این کارشناس مسائل دینی درباره تفاوت های اهل ایمان نیز اظهار داشت: خداوند پیامبر اکرم(ص) را فرستاد تا مردم را به راهی که به انسان حیات می بخشد دعوت کند و این منظور حیات فیزیکی که به همه جانداران تعلق دارد نیست بلکه حیات طیب و معنوی است که تنها اهل ایمان، شیعیان و امام زمان(عج) از این حیات طیب برخوردار هستند و از این رو با افرادی که اهل ایمان نیستند متفاوت هستند.

میرباقری با بیان اینکه چراغ نورافشان باید بشریت را روشن کند، تصریح کرد: همان گونه که اتاق با دو چراغ کوچک و زمین به واسطه خورشید که میلیون برابر زمین است روشن می شود خدا محدودیت انرژی ندارد به طور یقین با یک فرد معمولی روشن نمی کند بلکه با چراغی مانند رسول اکرم(ص) که حامل علم اولین و اخرین است چراغ بشریت را روشن می کند.

وی افزود: قرآن، رسول خدا، خانه کعبه و اسلام جهانی است، آخرین پیامبر و خاتم پیامبران به همه مردم و امت های دنیا متعلق دارد و با این عظمت و امتیازات در پیشگاه خداوند مقامی دارد که احدی ندارد، در محضر قرآن و رسول خدا (ص) هستیم، پیامبر اکرم(ص) دینی جهانی و جاودانه را آورد.

این اسلام شناس با بیان اینکه ائمه هدی برای همه مردم زمین هستند منتها تحقق این امر در زمان امام زمان (عج) واقع و جلوه گر می شود که بر همه دنیا حکومت می کند، اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) جهانی بودند و سوالی که مطرح می شود آیا پیامبر اسلام مامور به ابلاغ دین نورانی به همه عالم بودند یا خیر؟ قطعا ماموریت داشتند، کاری که امام زمان (عج) می کند بر عهده پیامبر(ص) هم بود منتها امکانش در آن زمان فراهم نبود باید همه عالم تحت نورانیت اسلام قرار گیرند، پیامبراکرم(ص) مامور به ابلاغ دین به همه دنیا بود.

میرباقری در ادامه تصریح کرد: پیامبراکرم(ص) در این راه مامور به جهاد شد و باید اسلام را عرضه می کرد چراکه اگر سرکشان و مستکبران مانع می شدند نباید مردم دنیا از این نور الهی محروم بمانند باید آنها را کنار می زدند تا دین خدا را تبلیغ کند.

وی با بیان اینکه پیامبراکرم(ص) مامور به جهاد شد تا اگر احدی خواست جلوی گسترش اسلام را بگیرد، با او مقابله کنند، افزود: جهاد اسلامی یک نبرد مقدس است، جهاد ابتدایی در زمان غیبت نیست برای پیشرفت اسلام ماموریت جهاد نیست در زمان امام معصوم اگر امکانش باشد این ماموریت وجود دارد و این یک امر معقول و حکیمانه ای است چراکه پیامبر نور الهی محسوب می شود که عدالت رادر دنیا گسترانیده و سعادت دنیا وآخرت را به بشریت بشارت می دهد.

استاد حوزه و دانشگاه با یادآوری اینکه پیامبر اکرم(ص) ماموریت خود را با ابلاغ دین و جهاد آغاز کرد، ابراز داشت: پیامبر وعده گسترش اسلام را در جهان به مردم داد و این مخاطره را پذیرفتند که اسلام را به جهان معرفی کنند، حضرت نوح ۹۵۰سال به وظیفه خود عمل کرد و تنها عده کمی به او ایمان آوردند ولی حضرت محمد (ص) اسلامی را معرفی کرد که هیچ پیامبری تا آن زمان دینی به کاملی آن ارائه نکرده بود.

وی افزود: امروز وظیفه ما است که به این یادگار پیامبراکرم(ص) توجه داشته و در راستای ترویج اسلام واقعی کوشا باشیم اسلامی که می کوشد تا بشریت را به راه درست هدایت و رهبری کند.