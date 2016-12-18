رویا تیموریان از بستگان نیما طباطبایی مستندساز که صبح امروز ۲۸ آذر ماه درگذشت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان تشییع این هنرمند گفت: پیکر نیما طباطبایی روز سه شنبه ۳۰ آذرماه ساعت ۹ صبح از مقابل ساختمان شماره ۲ خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشییع می شود.

وی در پایان درباره مراسم ختم این مستندساز گفت: مراسم ختم نیز روز پنجشنبه ۲ دی ماه در مسجد جامع شهرک غرب از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ برگزار می شود.

نیما طباطبایی ساخت مستند «من ناصر حجازی هستم» را در کارنامه خود داشت. این اثر مستند آذر ماه سال ۹۴ در گروه سینمایی «هنر و تجربه» به نمایش در آمد. این اثر مستند درباره زنده یاد ناصر حجازی دروازه بان و مربی فوتبال ایران و تیم استقلال بود که در پنج فصل «من رویایی دارم»، «آخرین مرد مقاوم»، «سهراب کشی»، «استقلال تا استقلال» و «پرواز عقاب» ساخته شد.