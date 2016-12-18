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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

رویا تیموریان در گفتگو با مهر:

پیکر نیما طباطبایی سه‌شنبه از مقابل خانه سینما تشییع می‌شود

پیکر نیما طباطبایی سه‌شنبه از مقابل خانه سینما تشییع می‌شود

پیکر نیما طباطبایی صبح روز سه‌شنبه ۳۰ آذر ماه از مقابل خانه سینما تشییع می شود.

رویا تیموریان از بستگان نیما طباطبایی مستندساز که صبح امروز ۲۸ آذر ماه درگذشت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان تشییع این هنرمند گفت: پیکر نیما طباطبایی روز سه شنبه ۳۰ آذرماه ساعت ۹ صبح از مقابل ساختمان شماره ۲ خانه سینما به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشییع می شود.

وی در پایان درباره مراسم ختم این مستندساز گفت: مراسم ختم نیز روز پنجشنبه ۲ دی ماه در مسجد جامع شهرک غرب از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰ برگزار می شود.

نیما طباطبایی ساخت مستند «من ناصر حجازی هستم» را در کارنامه خود داشت. این اثر مستند آذر ماه سال ۹۴ در گروه سینمایی «هنر و تجربه» به نمایش در آمد. این اثر مستند درباره زنده یاد ناصر حجازی دروازه بان و مربی فوتبال ایران و تیم استقلال بود که در پنج فصل «من رویایی دارم»، «آخرین مرد مقاوم»، «سهراب کشی»، «استقلال تا استقلال» و «پرواز عقاب» ساخته شد.

کد مطلب 3853201
زهرا منصوری

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