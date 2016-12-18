به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح سایت خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین اظهار کرد: خدای متعال حوزه خبر و اطلاعرسانی را بسیار جدی گرفته است و یک سوره را به نام نبأ یعنی خبر نامگذاری کرده است.
وی با بیان اینکه انبیاء الهی اخبار را از جانب خداوند به مردم میرساندند، تصریح کرد: در قرآن اهمیت خبر بسیار مورد توجه قرار گرفته است و جامعه اسلامی نیز باید با بهرهگیری از مبانی دینی و قرآنی توجه ویژهای به این حوزه مهم داشته باشد.
امامجمعه قزوین با تأکید بر اینکه «صداقت» و «اولویتبندی» دو ویژگی مهمی است که باید در انعکاس اخبار مورد توجه قرار گیرد، افزود: اگر انعکاس اخبار در رسانهای با صداقت همراه نباشد، اعتماد مردم را از دست خواهد داد و در نهایت اثرگذار نخواهد بود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به اهمیت موضوع صداقت در مبانی دینی، خاطرنشان کرد: در آیات و احادیث بسیاری اهمیت موضوع صداقت بیان شده است و خدای متعال نیز صداقت را یکی از مهمترین ویژگیهای بندگان خود معرفی میکند.
وی در ادامه اضافه کرد: باید اخباری در اولویت قرار بگیرند که مورد پسند خداوند قرار داشته باشند زیرا آنچه که مورد پسند باریتعالی قرار دارد، یقیناً خیر مردم در آن خواهد بود.
آیتالله عابدینی افزود: همانگونه که داشتن نیروی نظامی نیرومند، موجب تقویت و افزایش اقتدار نظام و تحقق آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» میشود، داشتن رسانهای که پیام نظام را به نقاط مختلف جهان برساند، موجب افزایش اقتدار نظام خواهد شد.
گفتنی است در پایان این مراسم سایت خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین توسط آیتالله عابدینی افتتاح شد.
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