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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷

۵۵ کشته و زخمی در سانحه تصادف در غرب افغانستان

منابع افغانی از کشته شدن ۱۴ نفر و زخمی شدن ۴۱ نفر دیگر در برخورد اتوبوس حامل ۵۷ سرنشین در مسیر هرات به کابل با یک کامیون در منطقه ای در غرب این کشور خبر دادند.

کد مطلب 3853465

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