https://mehrnews.com/xGLX9 ۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷ کد مطلب 3853465 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷ ۵۵ کشته و زخمی در سانحه تصادف در غرب افغانستان منابع افغانی از کشته شدن ۱۴ نفر و زخمی شدن ۴۱ نفر دیگر در برخورد اتوبوس حامل ۵۷ سرنشین در مسیر هرات به کابل با یک کامیون در منطقه ای در غرب این کشور خبر دادند. کد مطلب 3853465 کپی شد مطالب مرتبط تصادف جادهای در شمال افغانستان ۸ کشته و ۴ زخمی برجای گذاشت ۱۲ کشته و ۴ زخمی بر اثر سقوط تراکتور به داخل آب در جنوب افغانستان ۲۵ کشته و ۲۷ زخمی در تصادف جادهای کابل ۱۱ کشته و ۱ زخمی در تصادف مرگبار جادهای افغانستان یک کشته و ۱۰ زخمی در پی واژگونی مینیبوس در غرب افغانستان تصادف جادهای در بدخشان افغانستان با ۷ کشته و ۲ زخمی برچسبها افغانستان شهر کابل شهر هرات
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