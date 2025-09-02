به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این مقام با مقصر دانستن راننده به خاطر بی‌احتیاطی، افزود که این تصادف مرگبار در شهرستان آقچه رخ داد و هشت مسافر در دم کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

این مقام افزود که راننده با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ۱۲ مسافر را سوار خودرو کرده بود، در حالی که ظرفیت آن بیش از پنج نفر نبود.

تصادفات جاده‌ای در چند هفته گذشته بیش از ۱۰۰ نفر را در افغانستان کشته است و مرگبارترین تصادف در ماه اوت در استان غربی هرات ثبت شد که ۷۹ مسافر جان خود را از دست دادند.