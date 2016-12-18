افزایش شمار قربانیان تیراندازی جنوب اردن به ۹ کشته و ۲۷ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پترا، شمار قربانیان تیراندازی عناصر مسلح در جنوب اردن افزایش یافت.

در همین راستا، ادره امنیت اردن اعلام کرد: شمار قربانیان حوادث شهر «الکرک» در جنوب کشور بر اثر تیراندازی عناصر مسلح به ۹ کشته افزایش یافت. ۴ نفر از این قربانیان نیروهای امنیتی هستند و یک گردشگر زن کانادایی نیز در میان آنها است.

این اداره همچنین تصریح کرد: در پی این تیراندازی ها همچنین ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند. در حال حاضر نیز ۵ یا ۶ عنصر مسلح در داخل قلعه الکرک هستند و عملیات ادامه دارد.

پیشتر «هانی الملقی» نخست وزیر اردن تاکید کرد: شماری از نیروهای امنیتی اردن در جریان عملیات در شهر الکرک واقع در جنوب کشور جان خود را از دست دادند.

گفتنی است، برخی مناطق اردن از جمله الکرک و معان به شدت زمینه پذیرش افکار تروریست های داعش را دارند و فقر اقتصادی و نارضایتی از شرایط نیز به این موضوع دامن می زند. چند ماه پیش نیز ماجد الشراری شهردار معاون که خطر را دریافت بود گفت: اگر اوضاع به همین شکل ادامه یابد فاجعه ای در اردن به وقوع می پیوندد.