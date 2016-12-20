کمپانی دیزنی ۷ میلیاردی شد/ کسب یک رکورد تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، با فروش ۲۹۰.۵ میلیون دلاری «سرکش یک: داستانی از جنگ‌های ستاره‌ای» در اولین آخر هفته اکران این فیلم در بازار جهانی، دیزنی برای نخستین بار در تاریخ در یک سال از مرز فروش ۷ میلیارد دلار عبور کرد.

فروش ۱۵۵ میلیون دلاری این فیلم در بازار داخلی آمریکا در اولین آخر هفته نمایشش که همین آخر هفته حاصل شد این فیلم را در جایگاه دومین فیلم بزرگ در افتتاحیه در ماه دسامبر قرار داد که پس از فیلم «جنگ ستارگان: نیرو بیدار می‌شود» بود.

این نه تنها رکوردی برای این کمپانی بلکه ثبت رکوردی در طول تاریخ برای همه کمپانی‌های تولید فیلم است و تاکنون شرکتی نتوانسته بود در یک سال از این مرز عبور کند.

یونیورسال سال پیش با فروش ۶.۹ میلیارد دلار این رکورد را به جای گذاشته بود.

دیزنی در سال ۲۰۱۶ با اکران ۱۲ فیلم این آمار را کسب کرد و آمار فروش آن از باکس آفیس با فیلم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» با فروش ۱.۱۵ میلیارد دلار، انیمیشن «در جستجوی دوری» با فروش ۱.۰۳ میلیارد دلار، انیمیشن «زوتوپیا» با فروش ۱.۰۲ میلیارد دلار و نسخه زنده «کتاب جنگل» با فروش ۹۶۷ میلیون دلار بوده است.

این در حالی است که هنوز «دکتر استرنج» به فروش خود ادامه می دهد و تاکنون ۶۵۲.۹ میلیون دلار فروخته است و انیمیشن «موآنا» نیز راه درازی برای ادامه در پیش دارد و در سه هفته فروشی ۲۸۰.۳ میلیون دلاری را ثبت کرده است.

در این میان فیلم‌های ناموفق نیز در کارنامه دیزنی ثبت شد که «آلیس در آن سوی آینه» یکی از آنها بود که با بودجه‌ای حدود ۱۷۰ میلیون دلار ساخته شد و مجموع فروش آن ۲۹۹.۵ میلیون دلار بود.