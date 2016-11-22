۳ محور مذاکرات ایران-توتال فرانسه در صنایع پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیمراد در تشریح مذاکرات جدید انجام گرفته با شرکت توتال فرانسه به منظور مشارکت و سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی، گفت: در شرایط فعلی، گفتگوها با مقامات توتال درباره نهاییکردن جزئیات مشارکت در صنعت پتروشیمی، در حال انجام است.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه در صورت توافق، به طور قطع حجم سرمایهگذاری شرکت توتال فرانسه در صنعت پتروشیمی ایران به بیش از چند میلیارد دلار میرسد، تصریح کرد: در کنار ساخت یک واحد اتان کراکر و تولید یک محصول خاص پلیمری، انتقال دانش فنی و تکنولوژیهای نوین به صنعت پتروشیمی نیز از دیگر محورهای گفتگو با این شرکت فرانسوی است.
این مقام مسئول با بیان اینکه توتال فرانسه جزو شرکتهای پیشگام در صنعت پتروشیمی جهان است، اظهار داشت: دامنه فعالیتها با این شرکت فرانسوی به ویژه در حوزه دانش فنی و فنآوری بسیار گسترده خواهد بود.
علیمراد با تاکید بر اینکه در حال حاضر یک بازه زمانی مشخص برای توافق بین ایران و توتال فرانسه در صنعت پتروشیمی تعریف نشده است، بیان کرد: به طور قطع گفتگوها در صنعت پتروشیمی به ویژه با رویکرد جذب سرمایه بسیار زمانبر بوده و از این رو، برای دستیابی توافق نهایی با توتال هم نمیتوان یک بازه زمانی مشخص تعریف کرد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین در خصوص انجام دور جدید گفتگوها بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و توتال هم توضیح داد: پیشبینی میشود دور جدید گفتگوها تا کمتر از یک ماه آینده در تهران یا پاریس انجام شود.
در همین حال مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت پیشتر در تشریح آخرین وضعیت مذاکرات با توتال فرانسه به منظور مشارکت در صنایع پتروشیمی ایران، گفته بود: بر اساس مذاکرات انجام شده، دو پیششرط ایران برای شرکت توتال به منظور ساخت پتروشیمی در کشور، مطرح شده و فرانسویها در کنار استفاده از یک سبد ترکیبی خوراک گاز و مایع، باید نسبت به تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع تکمیلی پتروشیمی در حاشیه این بخش بالادستی پتروشیمی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه توتال خواستار ساخت یک مجتمع پتروشیمی با گریدهای مختلف پلیاتیلن در ایران است، اظهار کرده بود: با مذاکراتی که انجام شده، توتال باید برای ساخت پتروشیمی از ترکیبی از خوراک گاز اتان و خوراک مایع همچون میعانات گازی یا نفتا برای ساخت پتروشیمی اقدام کند.
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