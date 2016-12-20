شهرنشینی در ایران به مرز ۷۵ درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدپور زرندی در نشستی علمی که با موضوع ارتباط میان اقتصاد مقاومتی و مدیریت شهری برگزار شد با اشاره به چهارچوب اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی راهبردی است که در کوتاه مدت می تواند اقتصاد کشور را از وضعیت کنونی رهانده و در آینده نیز بستر توسعه و پیشرفت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد تا با اهداف سند چشم انداز و تبدیل ایران به قدرت اقتصادی منطقه و جهان اسلام راهگشا باشد.

رئیس مرکز آموزش مدیریت تخصصی اقتصاد شهری افزود: اقتصاد مقاومتی را نمی توان به چشم یک ایده صرف نگریست که محدود به شعارزدگی باشد بلکه یک طرح کامل و تمام عیار است که هم ایده‌پردازی داشته هم بنیان نظری دارد، هم هدفمند بوده و هم استراتژی‌های معقول و ممکن برای رسیدن به هدف را در درون خود دارد و در واقع مهمترین وجه آن قابلیت اجراست.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت شهرنشینی در کشور گفت: اکنون جهان در عصر شهرنشینی قرار دارد و بر اساس گزارش های منتشر شده جمعیت شهری جهان از۰.۷ میلیارد نفر در سال ۱۹۵۰، به ۳.۹ میلیارد نفر در سال ۲۰۱۴ رسیده و طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۵۰ جمعیت شهرنشین جهان به ۶.۳ میلیارد نفر خواهد رسید؛ در این میان ایران نیز مانند سایر کشورهای درحال توسعه شهرنشینی سریع و مهار نشده را تجربه کرده و با توجه به تخمین نرخ رشد شهرنشینی در ایران به احتمال قوی در نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ شهرنشینی کشور به مرز ۷۵ درصد خواهد رسید.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به تکالیف اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: گسترش عدالت اجتماعی در شهرها یکی از اقدامات مؤثر مدیریت شهری در حوزه اقتصاد مقاومتی است چنانچه در بند نخست سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش مشارکت های اجتماعی در فعالیتهای اقتصادی و تشویق وتسهیل فعالیتهای مردمی مورد تاکید قرار گرفته است؛ بنابراین در شهرها تقویت مشارکت مردمی در اقتصاد شهر باید در دستور کار مدیران شهری قرار گیرد.

وی همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه اساسی ترین محور اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی در بستر اقتصاد شهری پایدارسازی درآمدی است، گفت: توسعه تأمین مالی شهری با استفاده از بازارهای مالی و پولی می‌تواند در تأمین درآمدهای پایدار شهری که در حال حاضر تنها ۲۵ درصد از کل درآمد شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهد، مؤثر بوده و نیاز مدیریت شهری به منابع درآمدی ناپایدار همچون فروش تراکم و ... را بر طرف کند.

پورزرندی یادآور شد: تجربیات جهانی به ما نشان می‌دهد که شهرهای توسعه‌یافته بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های خود را از طریق درآمدهای پایدار، تأمین می‌کنند. برای مثال در توکیو ۷۸ درصد، در تایپه ۷۳ درصد و در سئول و استکهلم بیش از ۶۵ درصد از درآمد نهادهای مدیریت شهری، از طریق درآمدهای پایدار تأمین می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه همچنین در پایان با تاکید بر اینکه شهرها با وجود معضلاتی که دارند، موتور محرک اقتصاد کشورها در همه جای دنیا هستند و در کشور ما نیز ظرفیت عظیمی برای توسعه و تعالی کشور بر مبنای الگوی اقتصاد مقاومتی وجود دارد، یادآور شد: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک طرح کلان و استراتژیک می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار شهری در کشور باشد؛ زیرا تمامی اهداف و چشم‌اندازهای توسعه پایدار شهری؛ از جمله پایداری درآمدی، عدالت درون و بین‌نسلی، تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان، نگاه بومی و معطوف به داخل، همگی در درون الگوی اقتصاد مقاومتی قرار دارند.