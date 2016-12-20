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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۷

«برت مک گورک»:

پیشنهاد آمریکا به ترکیه، اردن و آلمان درباره حملات تروریستی اخیر

پیشنهاد آمریکا به ترکیه، اردن و آلمان درباره حملات تروریستی اخیر

نماینده ویژه رئیس‌ جمهور آمریکا در ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش از پیشنهاد واشنگتن به ترکیه، اردن و آلمان برای تحقیقات در خصوص حملات تروریستی در این کشورها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «برت مک گورک» (Brett McGurk) نماینده ویژه رئیس‌ جمهور آمریکا در ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش در یک پیام توئیتری اعلام کرد: با همتایان خود در اردن، ترکیه و آلمان در ارتباط هستیم.

وی در ادامه توئیت خود مدعی شد: آمریکا در راستای ارائه پشتیبانی‌ های مناسب برای تحقیقاتِ در جریان (در کشورهای مذکور) آمادگی خود را اعلام می کند.

وی در پیام توئیتری دیگری بدون اشاره به سلفیت و وهابیت به عنوان منشأ تروریسم در عصر حاضر گفت: حوادث تروریستی در ترکیه، آلمان و اردن محکوم است. کشورها باید با یکدیگر علیه ایدئولوژی‌ هایی که الهام بخش کشتار جمعی است، همکاری کنند.

کد مطلب 3855432

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