پایان کار هیات انتخاب جشنواره انیمیشن «پژوهش، فناوری و نوآوری»

امیرمسعود علمداری از اعضای هیات انتخاب نخستین جشنواره انیمیشن پژوهش، فناوری و نوآوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولین دوره جشنواره بین المللی انیمیشن پژوهش، فناوری و نوآوری به همت دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری با هدف شناسایی دستاوردها، چالش ها و فرصت های حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری از منظر فیلمسازان انیمیشن برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد فعال و امیدبخش ریاست جمهوری به حوزه انیمیشن، این جشنواره در وسعت و کیفیت قابل توجهی برگزار می‌شود و ما پس از اتمام مهلت ارسال فیلم به این جشنواره مجموعا ۴۴۷ فیلم انیمیشن در بخش بین الملل و ۱۵۳ اثر در بخش مسابقه ملی دریافت کردیم.

به گفته وی، این جشنواره در بخش های هفتگانه انیمیشن کوتاه، انیمیشن دانشجویی، تجربی، سفارشی و تبلیغاتی، اینترنتی و موبایل، تلویزیونی و فیلم سینمایی پذیرای آثار بوده است.

عضو هیات انتخاب جشنواره انیمیشن پژوهش، فناوری و نوآوری افزود: علیرغم انتظار برای اولین دوره یک جشنواره، انیمیشن های خارجی واصله از کمیت و کیفیت بالایی برخوردار بودند. از میان این آثار ایالات متحده آمریکا با ۵۳ فیلم، فرانسه با ۲۲ فیلم، آرژانتین با ۲۰ فیلم، مونته نگرو با ۱۸ فیلم و سپس برزیل، کانادا و پرتغال به ترتیب بیشترین آثار را داشته اند.

این فیلمنامه نویس انیمیشن بیان کرد: آثار ارسالی در مجموع از ۵۹ کشور شرکت کرده اند و نکته قابل توجه در بخش بین الملل کیفیت بالای آثار ارسالی است. در میان آثار برتر شرکت کننده در این بخش می توان به حضور انیمیشن نامزد اسکار دانشجویی هم اشاره کرد.

وی تاکید کرد: در بخش مسابقه ملی ۱۱۰ فیلمساز ایرانی با ۱۵۳ اثر در جشنواره حضور دارند، از میان آثار ایرانی با وجود کیفیت قابل قبول و بالا، از نظر موضوعی با مفاهیم مورد نظر جشنواره با محدودیت هایی روبه‌رو بودیم که امید است طی دوره های بعدی جشنواره آثار قابل قبولی مرتبط با موضوع جشنواره تهیه و تولید شود.

علمداری در پایان گفت: اعضای هیات انتخاب شامل سعید توکلیان، مریم کشکولی نیا، مهناز عادلی، امیر مسعود علمداری، به سرپرستی بهرام عظیمی هستند. مکان و زمان نمایش آثار و مراسم اختتامیه متعاقبا پس از طی مراحل داوری توسط روانبخش صادقی دبیر جشنواره به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.