پافشاری نرخ دلار برای عبور از ۴ هزار تومان/قیمت اکنون، ۴۰۱۲ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز باز هم قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۴ هزار تومان عبور کرد و به ۴۰۱۲ تومان رسید. بر این اساس، یورو ۴۲۷۰ تومان، پوند ۴۹۱۳ تومان، درهم امارات ۱۱۲۴ تومان و لیر ترکیه ۱۱۶۷ تومان است.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان، طرح جدید یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۶۰۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۲۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰۰ هزار تومان است.
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۳۴ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۲۶۴ تومان است.
|نوع سکه/ارز
|قیمت(تومان/دلار)
|دلار
|۴۰۱۲ تومان
|یورو
|۴۲۷۰ تومان
|پوند
|۴۹۱۳ تومان
|درهم امارات
|۱۱۲۴ تومان
|لیر ترکیه
|۱۱۶۷ تومان
|تمام بهار آزادی طرح قدیم
|یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان
|تمام بهار آزادی طرح جدید
|یک میلیون ۱۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان
|نیم سکه
|۶۰۵ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۲۲ هزار تومان
|سکه یک گرمی
|۲۰۰ هزار تومان
|اونس طلا در بازارهای جهانی
|۱۱۳۴ دلار و ۵۰ سنت
|هر گرم طلای ۱۸ عیار
|۱۱۳ هزار و ۲۶۴ تومان
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