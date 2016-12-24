پافشاری نرخ دلار برای عبور از ۴ هزار تومان/قیمت اکنون، ۴۰۱۲ تومان

به گزارش خبرنگار مهر، امروز باز هم قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۴ هزار تومان عبور کرد و به ۴۰۱۲ تومان رسید. بر این اساس، یورو ۴۲۷۰ تومان، پوند ۴۹۱۳ تومان، درهم امارات ۱۱۲۴ تومان و لیر ترکیه ۱۱۶۷ تومان است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان، طرح جدید یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۶۰۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۲۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۳۴ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۲۶۴ تومان است.