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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

در جریان معاملات امروز بازار رخ داد؛

پافشاری نرخ دلار برای عبور از ۴ هزار تومان/قیمت اکنون، ۴۰۱۲ تومان

پافشاری نرخ دلار برای عبور از ۴ هزار تومان/قیمت اکنون، ۴۰۱۲ تومان

در بازار آزاد امروز(شنبه) تهران، هر دلار آمریکا با پافشاری برای عبور از مرز ۴ هزار تومان، به نرخ ۴۰۱۲ تومان معامله شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز باز هم قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۴ هزار تومان عبور کرد و به ۴۰۱۲ تومان رسید. بر این اساس، یورو ۴۲۷۰ تومان، پوند ۴۹۱۳ تومان، درهم امارات ۱۱۲۴ تومان و لیر ترکیه ۱۱۶۷ تومان است.

همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان، طرح جدید یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۶۰۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۲۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰۰ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۳۴ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۲۶۴ تومان است.

جدول قیمت سکه و ارز در بازار آزاد امروز(شنبه) تهران
نوع سکه/ارز قیمت(تومان/دلار)
دلار ۴۰۱۲ تومان
یورو ۴۲۷۰ تومان
پوند ۴۹۱۳ تومان
درهم امارات ۱۱۲۴ تومان
لیر ترکیه ۱۱۶۷ تومان
تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان
تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون ۱۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان
نیم سکه ۶۰۵ هزار تومان
ربع سکه ۳۲۲ هزار تومان
سکه یک گرمی ۲۰۰ هزار تومان
اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۳۴ دلار و ۵۰ سنت
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۲۶۴ تومان
کد مطلب 3858564

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    نظرات

    • محسن IR ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      براي خارج شدن از ركود لازم است كه دلار به نرخهايي بالاتر از 4300 تومان برود.
    • علی محمدی IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
      0 0
      پاسخ
      قیمت دلار در روزهای آینده به شدت افزایش خواهد داشت.

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