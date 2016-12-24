برگزیدگان جایزه جلال اعلام شدند/«لم یزرع» برگزیده بخش رمان

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد طی مراسم ویژه‌ای برگزیدگان خود را با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت معرفی کرد.

بر این اساس و با رای داوران:

در بخش ویژه ادبیات افغانستان دو اثر «خروسان باغ بابر» نوشته حسین فخری و «کابل جای آدم نیست» نوشته سیدعلی موسوی در بخش داستان کوتاه برگزیده اعلام شدند که جایزه ۱۰سکه ای خود را دریافت کردند.

همچنین رمانهای «چهارگرد قلاگشتم» نوشته محمد رهنورد زریاب و« گرگهای دوندر » نوشته احمد ضیا سیامک هروی در بخش رمان به عنوان آثار برگزیده اعلام شدند که ۱۰ سکه به عنوان جایزه به هرکدام از این دو نویسنده تعلق گرفت.

چارگِردِ قلاگشتم، نوشته محمداعظم رهنورد زریاب، سینماگر شهر نقره، نوشته آصف سلطان‌زاده، گرگ‌های دَوَندَر نوشته احمد ضیاء سیامک هروی، ریسمان شنی، نوشته خسرو مانی و ناشاد (سیاسر)، نوشته محمدحسین محمدی نامزدهای بخش ویژه افغانستان در حوزه رمان بودند و در حوزه داستان کوتاه به وقت بخارا، نوشته وسیمه بادغیسی، بادیگارد، نوشته حبیب صادقی، خروسان باغ بابر، نوشته حسین فخری و کابل جای آدم نیست، نوشته سیدعلی موسوی نامزدهای دریافت جایزه بخش ویژه افغانستان بودند.

داوران این بخش، شهریار عباسی ،مجید قیصری و ابراهیم زاهدی‌مطلق بودند.

در بخش مستند نگاری دو کتاب «پیغام ماهی ها» نوشته گلعلی بابایی و «ر» نوشته مریم برادران شایسته تقدیر شدند که به هرکدام ۱۰سکه به عنوان جایزه تعلق گرفت.

بر اساس رای هیأت داوران در این بخش اثری برگزیده نشد.

کتاب‌های «جمال‌زاده؛ خاطرات، برداشت، اسناد» نوشته ناصرالدین پروین از نشر جهان کتاب، «پیغام ماهی‌ها» نوشته گلعلی بابایی از نشر ۲۷، «فرنگیس» نوشته مهناز فتاحی از انتشارات سوره مهر، «لذتی که حرفش بود» نوشته پیمان هوشمندزاده از نشر چشمه و «ر» (درباره شهید رسول حیدری) به قلم مریم برادران از نشر آرما به عنوان نامزدهای دریافت جایزه ادبی جلال در این بخش معرفی شده‌ بودند و حبیبه جعفریان، حمید حسام و سیدمجید حسینی، اعضای هیأت داوران بخش مستندنگاری این دوره از جایزه ادبی جلال آل‌احمد را برعهده داشتند.

در بخش داستان کوتاه دو اثر «بازار خوبان» نوشته آرش صادق بیگی و «روباه شنی» نوشته محمد کشاورز به صورت مشترک برگزیده اعلام شدند که به هرکدام ۱۵ سکه تعلق گرفت.

«بازار خوبان» نوشته آرش صادق بیگی از نشر نگاه،«راز خانه شکیب» نوشته ابراهیم مهدی زاده از نشر ثالث،«روباه شنی» نوشته محمد کشاورز از نشر چشمه،«زرد کادمیوم» نوشته مرسده کسروی از نشر ثالث و «مردن به روایت مرداد» اثر مرجان صادقی از نشر ثالث نامزدهای این بخش بودند و داوری این بخش از جایزه بر عهده راضیه تجار، عباس عبدی و داوود غفارزادگان بوده است.

در بخش رمان نیز رمان «لم یزرع» نوشته محمد رضا بایرامی به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و جایزه ۳۰ سکه ای این دوره را به خود اختصاص داد.

«برکت» نوشته ابراهیم اکبری دیزگاه از نشر کتابستان معرفت،«پرتقال خوبی» نوشته پروانه سراوانی از نشر آموت،«چشم‌هایم آبی بود» نوشته محمدرضا کاتب از نشر نیلوفر،«لم یزرع» اثر محمدرضا بایرامی از انتشارات کتاب نیستان و «برج قحطی» نوشته هادی حکیمیان از انتشارات موسسه شهرستان ادب نامزدهای بخش رمان بودند و حسین فتاحی، قاسمعلی فراست و یزدان سلحشور داوری این بخش را به عهده داشتند.

یادآوری می شود هیأت داوران بخش نقد ادبی نهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد با انتشار بیانیه‌ای پیش از این اعلام کرده بود که با توجه به مطالعه و بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه این دوره از جایزه و همچنین کتاب‌های انتخابی از سوی بنیاد شعر و ادبیات و داستانی که با تحقیق و پرسش از کارشناسان انجام شد، هیچ یک از این کتاب‌ها حائز عنوان کتاب برگزیده و یا تشویقی نشده اند.یعقوب آژند، منتقد ادبی، بهمن نامورمطلق، نویسنده و مریم حسینی، استاد دانشگاه، اعضای هیأت داوری بخش نقد ادبی نهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد را به عهده داشتند.