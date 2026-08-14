به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر انرژی آمریکا با طرح ادعاهایی بی اساس علیه ایران، راهبرد تهران را شکستخورده توصیف کرد و مدعی شد: ادامه این وضعیت میتواند به فروپاشی نظام ایران منجر شود.
وی همچنین مدعی شد که واشنگتن از تعداد دقیق کشتیهایی که روزانه از تنگه هرمز عبور میکنند، اطلاع دارد.
در همین حال، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد: این کشور قصد دارد اقداماتی بیسابقه علیه ایران انجام دهد.
وی با اشاره به بحران انرژی در جهان گفت: جنگ علیه ایران موجب افزایش موقت قیمت انرژی شده و انتظار میرود این قیمتها کاهش یابد.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین از ادامه کارزار موسوم به «فشار حداکثری» علیه ایران خبر داد و گفت این اقدامات، حسابهای بانکی و همچنین ارزهای دیجیتال مرتبط با ایران در سراسر جهان را هدف قرار میدهد.
وی مدعی شد که فشار حداکثری آمریکا، موجب فروپاشی بخش بانکی ایران شده است.
وزیر خزانهداری آمریکا گفت که اقدامات علیه ایران ترکیبی از انزوای اقتصادی و محاصره در تنگه هرمز خواهد بود.
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