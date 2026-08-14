صدو شصت و ششمین شب اجتماع خیابانی مردم دیّر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن اسماعیل‌پور پنجشنبه شب در صدو شصت و ششمین شب اجتماع خیابانی مردم دیّر در چهارراه امام حسین(ع) اظهار داشت: دشمن برای ماه‌های پیش‌رو، به‌ویژه با خنک شدن هوا، برنامه‌هایی در جهت ایجاد التهاب و ناآرامی تدارک دیده است که نشانه‌های آن از هم‌اکنون در زوزه‌ها و مواضع خباثت‌آمیز برخی افراد در فضای مجازی و رسانه‌ای آشکار شده است.

این مبلغ دین با اشاره به اظهارات اخیر یکی از چهره‌های سیاسی مبنی بر خستگی مردم از جنگ و لزوم تغییر مواضع در قبال تحولات منطقه، تصریح کرد: این سخنان بزدلانه و نانجیبانه، تکرار همان ادبیات اشعث بن قیس در برابر امیرالمؤمنین علی(ع) است.

وی تاکید کرد: به این افراد که خود همواره دست در کارتل‌های بزرگ اقتصادی، پتروشیمی، نفت و ذوب‌آهن داشته و در رفاه کامل بوده‌اند، می‌گوییم شما که طعم سختی، گرمای جانفرسای مرز و دغدغه معیشتی مردم را نچشیده‌اید، حق ندارید از زبان این ملت نسخه تسلیم بپیچید؛ چرا که ملت ایران هرگز جنگ‌طلب نبوده و تنها از حریم خود دفاع جانانه کرده است.

اسماعیل‌پور به خباثت‌های آمریکا و سردرگمی سران آن اشاره کرد و افزود: ترامپ ملعون امروز از ترس رزمندگان اسلام در کامیون حمل غذا مخفی می‌شود.

وی یادآور شد: دشمنان درصدد هستند با تجمیع فتنه‌های گذشته، دست به آشوب‌آفرینی بزنند اما بر اساس نوید امام شهید والامقام ما، هر آتشی که در این مملکت روشن شود زیر گام‌های محکم این مردم تبدیل به خاکستر خواهد شد.

اسماعیل‌پور با تشریح تلاطم‌های مرزی در شرق و غرب کشور و هم‌پیمانی تروریست‌های تکفیری با صهیونیست‌ها خاطرنشان کرد: دشمنان با همراهی برخی کشورهای منطقه خیال‌بافی می‌کنند، اما رزمندگان دلاور سپاه و ارتش به صراحت پیام داده‌اند که در صورت هرگونه غلط اضافی علیه لبنان و حزب‌الله، ۱۰۰ نقطه استراتژیک دشمن در سوریه را با خاک یکسان خواهند کرد.

این روحانی با تجلیل از مجاهدت‌های ملت ایران و ادای احترام به شهدای مدافع امنیت گفت: این ملت شش ماه است که در گرمای شدید و سخت‌ترین شرایط با مال و جان خود مجاهدت می‌کند و این ایثارگری قطعا سرافرازی و آینده‌ای پیروز را برای ایران اسلامی رقم خواهد زد.

اسماعیل‌پور در پایان با تاکید بر لزوم پرشور نگاه‌داشتن میادین و تجمعات مردمی به عنوان قوت قلب رزمندگان جبهه مقاومت، یادآور شد: گرانی کالاها و فشارهای اقتصادی، تلاش نافرجام دشمن برای عاصی کردن مردم و خارج کردن آنان از میدان است؛ اما ملت ایران با مشت‌های گره‌کرده و طنین تکبیر، بار دیگر توطئه‌ها را خنثی و وفاداری خود را به ولایت اثبات خواهد کرد.