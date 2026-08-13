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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

صدور دستور پادشاهی عربستان برای بازسازی کابینه 

صدور دستور پادشاهی عربستان برای بازسازی کابینه 

پادشاهی عربستان سعودی سه فرمان جدید برای بازسازی کابینه این کشور و انجام برخی عزل و نصب‌ها در ساختار دولتی عربستان صادر کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، دیوان پادشاهی عربستان سعودی بسته‌ای از احکام پادشاهی را صادر کرد که شامل بازسازی کابینه به ریاست محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان می شود. البته این بازسازی به نحوی است که اعضای کنونی در سمت‌های خود باقی ماندند.

متنِ فرمان نخست، بازسازی مجدد شورای وزیران به ریاست ولیعهد را مطرح کرد که در چارچوبِ ادامهٔ فعالیت های تیم دولتی مأمور اجرای برنامه‌های چشم‌انداز ۲۰۳۰ صورت می گیرد.

فرمان دوم حکم برکناری بندر الخریف از ریاست هیئت محتوای محلی و تدارکات دولتی و انتصاب شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی به ‌جای وی در ریاست این نهاد است که مسئول افزایش تاثیرات خریدهای دولتی و بومی سازی صنایع این کشور است.

فرمان سوم به هیئت بازار سرمایه (سازمان بورس) مربوط می‌شود که شامل برکناری محمد القویز از ریاست هیئت و انتصاب مازن السدیری به‌عنوان رئیس آن با درجهٔ وزیر می شود. السدیری در حال حاضر مشاور دبیرخانهٔ شورای وزیران است و پیش‌تر ریاست دپارتمان پژوهش‌های گروه مالی الراجحی را بر عهده داشته است.

کد مطلب 6915824

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    نظرات

    • IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      2 0
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      لعنهم الله
    • IR ۰۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 0
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      ان شاءلله بزودی همشون به جان هم می افتند و بجای فتنه برای سایر کشورهای منطقه، علیه خودشون به اصطلاح احقاق حق میکنند آخه اونجا، کشوریشت با شاه زاده های بسیار که فعلا اکثرشون رو بن سلمان، سرکوب کرده و منتظریم نتیجه اینهمه بی شرافتی عربستان برای دیگران رو در داخل کشورشون ببینیم

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