به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «جروزالم پست» از نگرانی محافل امنیتی رژیم صهیونیستی نسبت به سرعت بازسازی توان نظامی ایران، بهویژه در حوزه موشکهای بالستیک، خبر داد.
ارزیابیهای جدید در سرزمینهای اشغالی نشان میدهد ایران برخلاف برآوردهای پیشین، توانسته بخشی از ظرفیت موشکی خود را در مدت زمانی کوتاهتر از انتظار بازسازی کند.
جروزالم پست نوشت که شمار موشکهای بالستیک ایران از حدود یک هزار و ۳۰۰ فروند در ژوئن ۲۰۲۵ به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ فروند در فوریه ۲۰۲۶ افزایش یافته است.
این روزنامه همچنین نوشت که ایران قادر است ماهانه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ فروند موشک تولید کند؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند زرادخانه موشکی ایران را تا اوایل یا اواسط سال ۲۰۲۷ به سطح ژوئن ۲۰۲۵ بازگرداند.
ارتش رژیم صهیونیستی پیشتر مدعی وارد کردن «آسیبهای قابل توجه» به بخشهایی از توانمندیهای نظامی ایران شده بود.
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