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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

توقیف ٢۵ خودروی متخلف طی ۲۴ ساعت اخیر در بندرعباس

توقیف ٢۵ خودروی متخلف طی ۲۴ ساعت اخیر در بندرعباس

بندرعباس-دادستان مرکز استان هرمزگان از توقیف ٢۵ خودروی متخلف طی ۲۴ ساعت اخیر با هدف مقابله با عرضه خارج از شبکه و جلوگیری از شکل‌گیری صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح‌های نظارتی به منظور مبارزه با عرضه خارج از شبکه بنزین و صیانت از حقوق عمومی شهروندان، با دستور قضایی طی ۲۴ ساعت اخیر، برای مالکین و متصرفین ٢۵ دستگاه خودروی متخلف که اقدام به سوخت‌گیری مکرر و متعدد طی یک روز می‌کردند پرونده قضایی تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تصریح کرد: خودروهای مذکور توقیف و کارت‌های سوخت آنها نیز مسدود شده است.

وی افزود: مالکان و متصرفین خودروهای متخلف مذکور با شماره پلاک‌های ۳۸ن۲۲۴ ایران ۸۴، ۶۴م۶۵۵ ایران ۹۴، ۴۹ن۸۹۸ ایران ۸۴، ۸۹ط۵۵۷ ایران ۸۴، ۳۷م۴۵۳ ایران ۹۵، ۷۱ن۳۴۱ ایران ۸۲، ٥٤د٥٥٢ ایران ٨٤ و ٢١س٨٣٨ ایران٨٤، به اتهام عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، تحت پیگرد قانونی هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: این اقدام در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف مقابله با سوءاستفاده از سهمیه‌های سوخت، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه بنزین و پیشگیری از ایجاد صف‌های طولانی و نارضایتی عمومی در جایگاه‌های عرضه سوخت انجام شده است.

کد مطلب 6915842

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    نظرات

    • حسین IR ۰۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 3
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      سلام خسته نباشین ولی تا وقتی که بغل خیابان بنزین فروشان دستفروش جلوشو نگیرین همه زحماتتون به هدر میره
    • IR ۰۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 3
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      لطفا فکری به حال کسایی که خارج از جایگاه بنزین میفروشن انجام بدین اصل قضیه که باید جلوش گرفته بشه فروش بنزین در دبه و کنار خیابونه ..
    • علیرضت IR ۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 2
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      همینطور پیگیر مسائل قاچاق بشن ترافیک تو پمپای بنزین تموم میشه
    • Kamran IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 2
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      کمی نیز نسبت به موتور سواران متخلف با آلودگی صوتی وحشتناک در بندرعباس برخورد کنند والله دعاگو میشویم.انگار این شهر هیچ صاحبی در این مورد ندارد که موتور سواران دائم مزاحمت ایجاد میکنند.
    • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      2 0
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      تصمیم اشتباه‌کاهش سهمیه کارت شخصی سوخت، نه تنها جلوی قاچاق سوخت رو گرفت. بلکه باعث معضل اجتماعی صفوف بنزین به داخل خیابان و آزار مردم شده،از نیمه جنوبی کشور که عبور کنیم، هر موقع شبانه روز که اراده کنی، میتونی از کارت جایگاه سوخت استفاده کنی،جالب هست، تهران سیستم مترو رایگان، اونوقت تویه جنوب تویه صف بنزین

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