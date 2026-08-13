توقیف ٢۵ خودروی متخلف طی ۲۴ ساعت اخیر در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح‌های نظارتی به منظور مبارزه با عرضه خارج از شبکه بنزین و صیانت از حقوق عمومی شهروندان، با دستور قضایی طی ۲۴ ساعت اخیر، برای مالکین و متصرفین ٢۵ دستگاه خودروی متخلف که اقدام به سوخت‌گیری مکرر و متعدد طی یک روز می‌کردند پرونده قضایی تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تصریح کرد: خودروهای مذکور توقیف و کارت‌های سوخت آنها نیز مسدود شده است.

وی افزود: مالکان و متصرفین خودروهای متخلف مذکور با شماره پلاک‌های ۳۸ن۲۲۴ ایران ۸۴، ۶۴م۶۵۵ ایران ۹۴، ۴۹ن۸۹۸ ایران ۸۴، ۸۹ط۵۵۷ ایران ۸۴، ۳۷م۴۵۳ ایران ۹۵، ۷۱ن۳۴۱ ایران ۸۲، ٥٤د٥٥٢ ایران ٨٤ و ٢١س٨٣٨ ایران٨٤، به اتهام عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، تحت پیگرد قانونی هستند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: این اقدام در راستای اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف مقابله با سوءاستفاده از سهمیه‌های سوخت، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه بنزین و پیشگیری از ایجاد صف‌های طولانی و نارضایتی عمومی در جایگاه‌های عرضه سوخت انجام شده است.