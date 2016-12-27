به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر سخنگوی دولت، بر اساس اعلام دفتر سخنگوی دولت در پی درخواست جمعی از خبرنگاران حوزه مجلس برای انجام مصاحبه و گفتگو با محمدباقر نوبخت، نشست هفتگی اصحاب رسانه با سخنگوی دولت هفته آینده با حضور خبرنگاران پارلمانی در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

دفتر سخنگوی دولت همچنین دلیل عدم انجام مصاحبه در روز جاری با اصحاب رسانه و همچنین خبرنگاران پارلمانی را حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسات مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم و همچنین فراهم نبودن شرایط و مقتضیات انجام یک مصاحبه حرفه ای اعلام کرد.