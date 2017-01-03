شهرری غرق در نور و سرور/ شخصیتی که جهانی شد

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، شهرستان ری غرق در نور و سرور شده و برنامه ها و آیین های ویژه ای در این شهرستان در حال برگزاری است.

مردم نقاط مختلف استان تهران و برخی مناطق همجوار در شب و روز میلاد باسعادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) خود را به قبله تهران رسانده و در آیین جشن های میلاد این شخصیت بزرگ شرکت کردند.

آیین گل آرایی و تعویض پرچم گنبد حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، جمع خوانی خادمان و نورافشانی مناطق مختلف شهرری از جمله برنامه هایی بود که در شب میلاد باسعادت سید الکریم(ع) برگزار شد.

راه اندازی ایستگاه فرهنگی در مترو شهرری

تبلیغات محیطی و تزیینات شهری در این شهرستان نیز متأثر از میلاد باسعادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) شده و شهرداری منطقه ۲۰ تهران نیز تلاش کرده تا از ظرفیت های موجود تبلیغی برای معرفی هر چه بیشتر سید الکریم استفاده کند.

نمایشگاه ویژه ایام میلاد باسعادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در ایستگاه مترو شهرری راه اندازی شده و خدمات مختلف آموزشی، فرهنگی و تبلیغی به علاقه مندان ارائه می شود.

ایستگاه های فرهنگی در مسیرهای منتهی به حرم حضرت عبدالعظیم(ع) راه اندازی شده است

به همت شهرداری منطقه ۲۰ تهران و برخی نهادهای تبلیغی، ایستگاه های فرهنگی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) راه اندازی شده و خدمات مختلف فرهنگی و آموزشی به زائران ارائه می شود.

برخی برنامه های فرهنگی و آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان در شهرری و در ایام میلاد باسعادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در حال برگزاری است و این برنامه ها ادامه دارد.

حضور نوجوانان و جوانان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی در مراسم جشن های میلاد باسعادت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بر شکوه این مراسم افزوده است.

حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از جمله دانشمندان عصر خود بودند

حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد کارشناس مذهبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه حضرت عبدالعظیم(ع) اظهار داشت: حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) از جمله دانشمندان عصر خود بودند.

وی با اشاره به این نکته که حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از پرورش یافتگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت محسوب می شوند، افزود: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) یکی از هزاران شاگرد اهل بیت عصمت و طهارت بودند که تأثیرگذاری قابل توجهی را در زمانه و عصر خود بر جای گذاشتند.

حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در دوران چهار امام معصوم زندگی کردند

قدوسی نژاد با تأکید بر این نکته که حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) چهار امام معصوم را درک کرده است، ادامه داد: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در دوران چهار امام معصوم زندگی کردند و از محضر امام کاظم(ع)، امام رضا(ع)، امام جواد(ع) و امام هادی(ع) بهره های فراوانی بردند.

وی با اشاره به این نکته که حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از جایگاه ویژه و برجسته ای نزد مردم زمان خود برخوردار بودند، بیان داشت: امروز نیز حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) مأمن و پناه بسیاری از مردم است.

فعالان فرهنگی و تبلیغی در شناخت هر چه بیشتر شخصیت حضرت عبدالعظیم(ع) تلاش کنند

حجت الاسلام حسن منتظری از کارشناسان مذهبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرت و آوازه حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) فقط منحصر به ایران و استان تهران نمی شود، بلکه حرم مطهر این شخصیت بزرگ در طول سال میزبان زائران خارجی از نقاط مختلف جهان است.

وی افزود: امروز حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) به عنوان نماد و قطب مذهبی استان تهران به حساب می آید و مقام معظم رهبری نیز به این مکان مقدس عنایت ویژه دارند.

منتظری ادامه داد: باید زمینه انس و پیوند هر چه بیشتر نوجوانان و جوانان به عنوان آینده سازان ایران اسلامی با شخصیت هایی نظیر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) فراهم شود و در این زمینه فعالان فرهنگی و تبلیغی نقش مهمی را بر عهده دارند.