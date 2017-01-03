صوت/ زمان تعارف کردن به مهمون گذشته!

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «تعارف» کاری از هنرمندان رادیو نمایش درباره زنی است که به شوهر خود می گوید کمتر به مهمانانی که به خانه شان می آیند میوه تعارف کند.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

-نیگا اینا چه میوه هاییه خریدی آخه؟

*ای بابا میوه درشت می خرم میگی چرا ریز نخریدی؟ ریز می خرم میگی چرا درشت نخریدی؟

- آخه اینا رو نیگا. این موزه یا درخت چنار؟

*دِ خانم عیدِ خب.

- عید باشه تو هم که از بس تعارف می کنی طرف سه تا موز و یه جا می خوره.

*خانم خب باید به مهمون تعارف کرد دیگه نباید...

- لازم نکرده تعارف کنی، دیگه گذشت اون روزایی که به زور تعارف سیب و پرتغال و موز و آجیل و شیرینی می چپوندن تو دهن مهمونا. الان که می بینی چه وضعی شده. مهمونم که یه روند هی میاد و میره...