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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۲۵

در پی بارش باران شدید؛

روستاهای خواف دچار سیل و آبگرفتگی شدند

روستاهای خواف دچار سیل و آبگرفتگی شدند

خواف ـ رئیس هلال احمر خواف گفت: روستاهای خواف براثر بارش فراوان باران دچار سیل و آبگرفتگی شدند.

 هادی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به دنبال بارش شدید باران در ساعات اولیه امروز (سه شنبه) هشت خانوار در سه روستای فایندر، لاج وخوگرد در کیلومتر ۱۵ خواف به تربت حیدریه دچار سیل وآبگرفتگی شدند.

وی افزود: پس از اطلاع از طریق فرمانداری بلافاصله سه تیم امدادی مجهز به خودروی کمک دار وموتور پمپ به محل اعزام شدند.

رئیس هلال احمر خواف با بیان اینکه تاکنون به ۲۷فرد گرفتار در سیل وآبگرفتگی امدادرسانی شده است و آن ها از وضعیت نابسامان نجات داده شده اند، ادامه داد: خوشبختانه اقدامات لازم در این زمینه صورت گرفت و به چهار خانوار اقلام زیستی شامل موکت ،پتو، ست ظروف و سایر امکانات مورد نیاز تحویل شد.

کد مطلب 3867608

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