طلب باران با پخت غذای نذری در شهرستان مرزی خواف

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان خواف به نیت درخواست باران و رفع خشکسالی طبق یک سنت دیرینه بلغور نذری پختند. آئین سنتی طلب باران از جمله رسمهایی است که ریشه در فرهنگ و اعتقادات دینی مردم دارد و در جای جای ایران زمین در اشکال مختلف برگزار میشود. این رسم نیک معمولاً هنگامی که بارش رحمت الهی کمتر صورت میگیرد و یا هنگامی که مزارع، مراتع، باغها، کوهها، دشتها و چشمهها نیاز شدید به نزولات آسمانی و باران دارند، با مشارکت مردم و با استعانت از ایزد خالق دعا، طلب صادقانه و خالصانه و خیرخواهانه از یگانه آفریدگار هستی بخش، مبنی بر نزول باران انجام میشود.
گزارشگر: پوریا کاشانی راد
