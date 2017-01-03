پنتاگون: از آمریکا و متحدانمان در برابر کره شمالی حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دفاع آمریکا امروز اعلام کرد که می تواند از این کشور و متحدانش در برابر تهدیدات کره شمالی محافظت کند.

«پیتر کوک» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا امروز با واکنش به بیانیه کره شمالی درباره آزمایش موشک بالستیک قاره پیما اعلام کرد: ما سیستم دفاع موشکی بالستیک داریم.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا ادامه داد: سیستم مذکور به مثابه چتری است که می تواند پوششی برای محافظت منطقه و آمریکا به شمار آید.

بر اساس گزارش‎ها، پیونگ‎‏یانگ تاکنون قادر به آزمایش موفقیت‌ آمیز یک موشک بالستیک قاره‌پیما نشده است. اما در سال ۲۰۱۶ به شکل بی‌سابقه‌ای انواع موشک‌های خود را آزمایش کرد تا قابلیت‌های آن‏‌ها را برای حمل کلاهک هسته‌ای ارزیابی کند.

لازم به ذکر است، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال جاری اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

اعلام این خبر باعث شد تا موجی از انتقادها علیه «پیونگ یانگ» آغاز و غرب به سرکردگی آمریکا وضع تحریم هایی را علیه کره شمالی در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.