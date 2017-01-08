۷ ایرلاین موافقت اصولی برای تاسیس دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی عابدزاده، افزود: با توجه به پیشرفت مذاکرات خرید هواپیما تا مرحله عقد قرارداد، امیدوار هستیم که طرف خارجی به قرارداد پایبند بماند و ایران بتواند از خریدهای هوایی خود استفاده کند.

وی با اشاره به تجهیز صنعت هوایی ایران به حدود ۲۰۰ فروند هواپیمای جدید اظهارداشت: افزایش مقاصد پروازی در دستور کار آینده سازمان قرار دارد و باوجود اینکه فعلاً افزایشی در مقاصد جدید نداشته‌ایم اما قرار است برای آن برنامه‌ریزی شود.

عابدزاده با اعلام اینکه درحال حاضر ۷ ایرلاین جدید موافقت اصولی دریافت کرده‌اند، تصریح کرد: درانتظار ایجاد الزامات لازم برای شروع فعالیت ایرلاین‌ها(تامین هواپیما و تامین زیرساخت‌های لازم) هستیم.

به گفته عابدزاده، درحال حاضر چند شرکت تازه تأسیس در حال تلاش برای ورود هواپیما و آماده کردن زیرساخت‌هایشان هستند که رسیدن به این نقطه زمان‌بر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین بر ارتقای توان فرودگاه‌ها همزمان با ورود هواپیماهای جدید تأکیدکرد و گفت: با توجه به ورود هواپیماهای جدید چند فرودگاه بزرگ بین‌المللی نیازمند گسترش هستند و باید این فرودگاه‌ها به لحاظ فیزیکی گسترش پیدا کنند.

وی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) را یکی از آن‌ها دانست که درحال حاضر در مسیر توسعه فیزیکی قرارداد و گفت: در فرودگاه‌های بین‌المللی مثل مشهد، تبریز و اصفهان فعالیت‌های عمرانی مهمی در حال انجام است تا توان این فرودگاه‌ها نیز بالا رود اما درعین‌حال هنوز از ظرفیت اسمی فرودگاه‌های دیگراستفاده چندانی نمی‌شود.

عابدزاده هم‌چنین با بیان اینکه شرکت فرودگاه‌ها برنامه جامعی برای بهبود و ارتقای ساختارهای ناوبری و ارتباطی دارد، گفت:کیفیت ناوبری مجموعه فضای کشور افزایش یافته است و اقدامات مؤثری دیگری در حال انجام است.