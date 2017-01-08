شهرک صنعتی ایران و چین در جاسک احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در جلسه بررسی روند احداث شهرک صنعتی ایران و چین در جاسک با بیان اینکه پیگیری های خوبی برای تعیین زمین این شهرک توسط منابع طبیعی انجام شد، عنوان کرد: این پروژه اولین شهرک صنعتی مشترک ایران با یک کشور خارجی محسوب می شود که یک برند برای هرمزگان است.

وی ادامه داد: این شهرک صنعتی در مساحت دو هزار هکتار با مشارکت کشور چین و سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث می شود. هزینه اولیه احداث این شهرک ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

جادری با تاکید بر اینکه ارزیابی های زیست محیطی برای احداث این شهرک باید انجام شود، تصریح کرد: دستگاه های خدمات رسان همچون آب و برق باید از هم اکنون در برنامه های خود موارد مربوط به این شهرک را پیش بینی کنند.

وی با بیان اینکه توسعه سواحل مکران در اولویت برنامه های دولت قرار دارد، اظهار داشت: برای عمران و آبادانی این منطقه اعتبار مناسب پیش بینی شده تا شرق استان هرمزگان متحول شود.

استاندار هرمزگان گفت: اجرای چندین پروژه مهم ملی از جمله احداث پالایشگاه و نیروگاه و صنایع بزرگ و شهرک صنعتی ایران و چین در شرق هرمزگان، توسعه و اشتغال و تقویت اقتصاد مردم و امنیت را به دنبال خواهد شد و تحولات بزرگی در این منطقه ایجاد می کند.